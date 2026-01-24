Rusia, Ucrania y EEUU retomaron las negociaciones por el plan de paz impulsado por Donald Trump

El encuentro se desarrolló en plena disputa territorial. El objetivo es poner fin a la guerra que inició en 2022.

Las delegaciones de Rusia Ucrania Abu Dhabi llevaron adelante este sábado en Abu Dabi la segunda ronda de negociaciones trilaterales destinadas a explorar condiciones para poner fin a la guerra iniciada en 2022. El encuentro se desarrolló en un clima de fuerte tensión , atravesado por la disputa territorial en el Donbás y por el impacto militar y humanitario que continúa padeciendo Ucrania.

El proceso volvió a mostrar posiciones contrapuestas . El Kremlin reiteró su exigencia de que Kiev retire sus fuerzas de los territorios industriales y mineros del este ucraniano, zonas que permanecen en gran parte bajo control ruso.

Esta condición anticipó negociaciones complejas y se convirtió nuevamente en uno de los principales puntos de fricción de la reunión.

Según explicó el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov , los diálogos iniciados el viernes se enfocaron en “los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera”. Se trató de las primeras conversaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev centradas específicamente en el plan de paz propuesto por Washington .

La delegación rusa estuvo encabezada por el general Ígor Kostiúkov , jefe del servicio de inteligencia militar GRU . Por parte de Estados Unidos , participaron Steve Witkoff y Jared Kushner , mientras que Ucrania estuvo representada por funcionarios del círculo cercano al presidente Volodímir Zelensky .

Rusia Ucrania Abu Dhabi El encuentro se desarrolló en Abu Dhabi.

Tras el cierre de la primera jornada, Zelensky afirmó que “aún es demasiado pronto para sacar conclusiones” y sostuvo que aguardaba los resultados de la reunión del sábado. “Es necesario que no solo Ucrania desee poner fin a esta guerra y alcanzar la seguridad total, sino que también aparezca una voluntad similar en Rusia”, expresó.

Las negociaciones se desarrollaron en un momento especialmente delicado para Ucrania. La red energética del país sufrió daños severos por sucesivas oleadas de ataques rusos, lo que provocó cortes masivos de electricidad y calefacción en pleno invierno, particularmente en Kiev. Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, los bombardeos dejaron al menos un muerto y cuatro heridos en la capital, con temperaturas que descendieron hasta los -10°C, según informó el alcalde Vitali Klitschko. En Kharkiv, otro ataque con 25 drones provocó 11 heridos.

En el plano militar, las fuerzas ucranianas acumularon casi dos años de retrocesos frente a un adversario con mayor capacidad humana y armamentística, mientras Kiev depende de forma creciente del respaldo financiero y militar de Occidente.

El problema territorial en Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó el viernes que “las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben retirarse”, y remarcó que esa condición resulta “muy importante”. Además, advirtió que “sin una solución a la cuestión territorial (…) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo”.

Desde Moscú, el asesor presidencial Yuri Ushakov aseguró que Rusia “está genuinamente interesada en resolver la guerra por la vía diplomática”, aunque aclaró que, hasta alcanzar ese objetivo, “Rusia continuará logrando sus objetivos en el campo de batalla”.

El rol de Donald Trump

El presidente Donald Trump presionó en reiteradas oportunidades para que Ucrania acepte condiciones que en Kiev consideran cercanas a una capitulación. El miércoles, Trump afirmó que Vladímir Putin y Zelensky se encuentran cerca de un entendimiento. “Creo que están en un punto donde pueden llegar a un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos, eso va para ambos”, declaró.

Las conversaciones en Abu Dabi se realizaron sin la presencia de países de la Unión Europea, un hecho que generó inquietud en varias capitales del bloque.

Funcionarios europeos temen que Washington presione a Kiev para aceptar un acuerdo demasiado favorable a Moscú, mientras que Rusia criticó de forma reiterada la participación europea en procesos anteriores.

En este marco, la segunda ronda de negociaciones dejó en evidencia que, pese a los contactos diplomáticos, las diferencias estructurales siguen abiertas y el camino hacia un acuerdo definitivo continúa marcado por la disputa territorial, la presión militar y el equilibrio geopolítico global.