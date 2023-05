Trabajadores ferroviarios británicos realizan un paro masivo en reclamo de mejoras salariales

El Gobierno británico afirma además que los trabajadores rechazaron una oferta salarial "justa y razonable", pero el sindicato también rechazó esta afirmación.

"Esto es parte de una larga campaña, (porque) aún no tenemos un acuerdo, llevamos casi un año, no hay ninguna oferta que podamos aceptar. A pesar de las negociaciones constantes, no tenemos una oferta que nuestros miembros encuentren aceptable", puntualizó Lynch en declaraciones a la cadena británica BBC.

En los últimos meses, sectores como enfermeras, médicos y empleados de correos realizaron huelgas en reclamo de mejoras salariales ante la crisis por el costo de vida ante el alza de la inflación provocada por la guerra en Ucrania y la pandemia del coronavirus.