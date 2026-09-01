ANSES oficializó las fechas de cobro de los jubilados en septiembre 2026

Los jubilados recibirán un aumento del 2,11% en septiembre y quienes cumplan los requisitos cobrarán además un bono de hasta $70.000.

Los jubilados de ANSES recibirán en septiembre un aumento del 2,11% y, en los casos correspondientes, un bono extraordinario de hasta $70.000.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026, de acuerdo con el esquema de movilidad que actualiza los haberes previsionales todos los meses. La suba será del 2,11% , en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a $428.633,20, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.884.395,56. A estos valores se suma el bono extraordinario para quienes se encuentren dentro de los parámetros establecidos por el Gobierno.

Además, ANSES ya estableció el calendario de pagos de septiembre . Las fechas varían según el monto de la prestación y la terminación del DNI, por lo que cada jubilado deberá identificar el grupo al que pertenece para conocer cuándo tendrá disponible su dinero.

A partir de septiembre, el haber mínimo previsional será de $428.633,20, luego de aplicar el incremento del 2,11% sobre el monto vigente durante agosto. El aumento se determina mediante la fórmula de movilidad que toma como referencia la evolución del IPC.

En el otro extremo, la jubilación máxima llegará a $2.884.395,56. La actualización alcanza también a las demás prestaciones previsionales, aunque el importe final que recibe cada beneficiario depende de su haber y de los descuentos correspondientes.

Para quienes cobran la jubilación mínima y reciben el refuerzo completo, el ingreso bruto de septiembre será de $498.633,20. Ese monto surge de sumar los $428.633,20 correspondientes al haber y los $70.000 del bono extraordinario.

Quiénes siguen recibiendo el bono de $70.000

El Gobierno confirmó para septiembre un bono extraordinario previsional de hasta $70.000. La medida alcanza a titulares de prestaciones contributivas de ANSES, beneficiarios de la PUAM y titulares de determinadas pensiones no contributivas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Quienes cobran un monto igual o inferior al haber mínimo previsional recibirán el refuerzo completo. En cambio, las personas cuyos haberes superen la mínima podrán acceder a un bono proporcional, calculado de manera que sus ingresos alcancen el límite establecido para el mes.

De esta manera, el tope para acceder al refuerzo será de $498.633,20, equivalente a la jubilación mínima de septiembre más el bono máximo. Quienes tengan prestaciones por encima de ese monto no recibirán el refuerzo extraordinario.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre 2026

Los jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo comenzarán a recibir sus prestaciones el martes 8 de septiembre. En este grupo, los DNI terminados en 0 cobran ese día y los terminados en 1, el miércoles 9 de septiembre.

El cronograma continúa de manera progresiva: los documentos terminados en 2 cobran el 10 de septiembre; los terminados en 3, el 11; los terminados en 4, el 14; y así sucesivamente hasta completar el calendario el 21 de septiembre con los DNI terminados en 9.

Para quienes reciben haberes superiores a la mínima, el calendario comienza el 22 de septiembre para los DNI terminados en 0 y 1. Luego continúa el 23 para las terminaciones 2 y 3, el 24 para 4 y 5, el 25 para 6 y 7 y finaliza el 28 de septiembre para los documentos terminados en 8 y 9.