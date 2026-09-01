Shein tuvo un tibio debut en la bolsa de Hong Kong: dudas en el mercado y fuerte volatilidad en sus acciones

La plataforma de moda rápida debutó con cautela en Hong Kong tras pasar a pérdidas, golpeada por la quita de beneficios impositivos a envíos pequeños y un menor entusiasmo inversor. Los detalles, en la nota.

Debut bursátil: Las acciones de Shein cerraron con una leve caída de 0,1% en su primer día en la Bolsa de Hong Kong.

Las acciones del gigante digital de moda rápida Shein tuvieron un frío debut este martes en la Bolsa de Hong Kong, donde captó u$s1.700 millones en una oferta pública inicial que reflejó la cautela del mercado.

Su cotización se desplomó hasta un 10% en la apertura este martes . Posteriormente se recuperó, y cerró la jornada con una caída de apenas el 0,1%, hasta 48,5 dólares de Hong Kong (u$s6,18) por acción.

Leigh Gui, director financiero de Shein, aseguró que "la salida a bolsa de Shein en Hong Kong marca un nuevo punto de partida". La empresa prevé utilizar los recursos obtenidos en la operación para optimizar su infraestructura tecnológica y apuntalar su estrategia de crecimiento global.

Shein construyó su éxito global sobre la premisa de moda rápida a precios mínimos , despachada desde China hacia los mercados occidentales en cuestión de días. Sin embargo, ese modelo enfrenta diversos desafíos: la eliminación de los beneficios arancelarios de minimis en EEUU y que la UE elevó los costos impositivos para los envíos pequeños, mientras que las complicaciones logísticas vinculadas al conflicto con Irán dificultan los márgenes operativos de la compañía.

Los costos de aranceles obligaron a Shein a subir los precios , "recortando su principal ventaja", sostuvo Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies. En ese marco, Shein pasó de ganancias por u$s395 millones en el primer trimestre del año anterior a registrar pérdidas por u$s99 millones en el mismo período de este año.

La capitalización de Shein se redujo significativamente respecto a su pico de casi u$s100.000 millones en 2022.

Reasumir las raíces chinas

El esperado estreno bursátil situó la valoración de la compañía en unos u$s26.300 millones, lo que conlleva que la capitalización de la empresa quedó severamente disminuida del pico que había alcanzado de casi u$s100.000 millones en 2022.

Previamente, Shein evaluó salir a bolsa en Nueva York y Londres, tras haber trasladado su sede de China a Singapur hacia 2021. Sin embargo, las intensas trabas regulatorias de Pekín, junto con las presiones de las autoridades en Estados Unidos y Europa, la llevaron a reasumir sus raíces chinas y volcarse por una cotización en Hong Kong.

William Ma, de GROW Investment Group, señaló que reorientar el enfoque hacia China resalta las ventajas que Shein obtiene de una cadena de suministro que "solo existe en Guangdong", en referencia a su modelo de fabricación por lotes pequeños y de respuesta rápida.

La eliminación de beneficios arancelarios y el aumento de costos impositivos impactan la rentabilidad de la empresa. Imagen creada con IA

"Shein probablemente ha perdido su ventana dorada para salir a bolsa debido al cambio de impulso hacia la IA y los aranceles, que pueden afectar las valoraciones y la rentabilidad", indicó Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico del banco francés Natixis.

El panorama inversor

Inversores y analistas observan con preocupación la desaceleración del crecimiento de Shein, el aumento de sus costos comerciales y un escrutinio regulatorio cada vez más estricto. "Creo que el debut débil demuestra que, incluso tras el enorme reajuste de valoración, los inversores siguen sin ver a Shein como claramente barato", afirmó Charu Chanana, estratega jefe de inversiones en Saxo.

La demanda de acciones de Shein durante la salida a bolsa fue considerada "tibia" en comparación con ofertas de alto perfil de los sectores de IA y robótica.

La demanda de acciones de Shein durante la salida a bolsa fue considerada "tibia" en comparación con ofertas de alto perfil de los sectores de IA y robótica.

La oferta minorista superó la demanda en 5,63 veces y la internacional en 2,59 veces. La cifra se ubica muy por debajo de los niveles habituales en Hong Kong, donde los inversores minoristas suelen sobresuscribir las OPV por cientos de veces.

Además, cabe subrayar que Shein reveló que enfrenta una investigación en curso por parte de la Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC) sobre protección al consumidor, la cual podría derivar en sanciones significativas. En paralelo, la Comisión Europea examina el manejo de productos ilegales dentro de la plataforma, el diseño potencialmente adictivo de su interfaz y la falta de transparencia en sus sistemas de recomendación.