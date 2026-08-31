Pedro Sánchez acusa a Rusia e Israel de difundir fake news sobre migración

El presidente español también apuntó contra sectores de extrema derecha, a los que acusó de utilizar este tema para atacar a España, debilitar al bloque europeo y generar divisiones a través de las redes sociales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , afirmó este lunes que la llegada masiva de migrantes a Ceuta durante los últimos días de julio estuvo acompañada por una campaña de desinformación en redes sociales . Según explicó, una interpretación incorrecta de una sentencia del Tribunal Supremo se difundió ampliamente y pudo generar expectativas equivocadas entre quienes intentaban ingresar a la ciudad.

Durante una entrevista con Cadena SER, Sánchez fue consultado por la llegada de miles de personas a nado los días 30 y 31 de julio. El mandatario aclaró que las causas del episodio todavía son investigadas, pero sostuvo que la circulación de información falsa tuvo un papel importante.

El origen de esos mensajes, según su explicación, estuvo en una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio. A través de las redes comenzó a difundirse que las personas que ingresaran a Ceuta nadando no podían ser devueltas a sus países de origen . Sánchez negó esa interpretación y remarcó que “cosa que no es cierto”.

El presidente español también señaló a distintos actores que, según sostuvo, participaron de la difusión de esos contenidos. Vinculó la campaña con Rusia, Israel y sectores de extrema derecha . En ese sentido, habló de “una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla” .

Sánchez agregó que “hubo redes rusas e israelíes que difundieron esos bulos y atacaron al gobierno de España y los europeos en un tema corrosivo como la migración irregular que divide y polariza a muchas sociedades europeas”.

Ceuta mantiene el operativo de atención tras la llegada masiva de migrantes, mientras España prepara nuevas plazas de alojamiento y reclama mayor cooperación de los países europeos.

España amplía la atención en Ceuta y reclama apoyo europeo

Mientras el Gobierno continúa atendiendo la situación, el mandatario destacó el respaldo recibido desde Marruecos. Según afirmó, el país vecino ofreció una “cooperación instantánea, inmediata” luego del ingreso masivo de personas a Ceuta.

La situación en la ciudad continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades españolas. Sánchez informó que permanecen allí unas 5.000 personas, de las cuales alrededor de 1.200 son menores. Frente a esta situación, el Gobierno prevé habilitar espacios temporales con unas 6.000 plazas. “En poco tiempo vamos a tener la suficiente capacidad para acoger a los migrantes que se han quedado”, aseguró.

El presidente también reclamó una mayor participación de otros países europeos para afrontar los movimientos migratorios. “Europa debe ser solidaria en Lampedusa (Italia), en Groenlandia y en Ceuta o en Canarias”, sostuvo. Además, pidió colaboración a los países del centro y norte de Europa.

Otro punto de tensión surgió con Italia, que extendió durante 15 días los controles para viajeros procedentes de España. Sánchez cuestionó la medida y la calificó de “absurda”. A su entender, “no tiene ningún motivo, ningún argumento”, ya que Ceuta y Melilla no forman parte del espacio Schengen.

Por último, Sánchez anunció que el rey Felipe VI tiene previsto viajar a Ceuta, aunque aclaró que la visita se realizará “cuando se den las condiciones para ello”.