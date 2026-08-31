Donald Trump abrió la puerta a revisar la postura de EEUU sobre las islas Malvinas

El presidente estadounidense aseguró que “siempre” revisa las posiciones de su gobierno y sostuvo que “el Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

El presidente de EEUU, Donald Trump , abrió la puerta este lunes a una eventual revisión de la posición de su país respecto de la disputa por la soberanía de las islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. Consultado sobre si Washington está reconsiderando su postura, el mandatario respondió: “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas” .

A continuación, Trump se refirió a la situación del Reino Unido y agregó: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán” . La declaración representa una señal de que la administración estadounidense podría evaluar nuevamente su posición frente al histórico conflicto, aunque el mandatario no confirmó un cambio concreto en la política de Washington.

Las declaraciones se conocen después de que trascendieran versiones sobre una posible presión de EEUU al gobierno británico para que aumente su inversión en Defensa. Según informó The Telegraph, funcionarios del Pentágono habrían analizado incluso la posibilidad de modificar la postura estadounidense sobre las Malvinas como una herramienta para incentivar a los países aliados de la OTAN a elevar su gasto militar.

Actualmente, EEUU sostiene una posición de neutralidad respecto del reclamo de soberanía argentino y británico. El Departamento de Estado reconoció la existencia de reclamos contrapuestos y la administración de facto británica sobre las islas, pero señaló que Washington no adopta una postura a favor de ninguna de las dos partes.

El presidente estadounidense aseguró que “siempre” revisa las posiciones de su gobierno y sostuvo que “el Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

Una eventual modificación de esa posición tendría una fuerte relevancia diplomática para Argentina y, al mismo tiempo, podría generar un impacto en la relación entre Washington y Londres, dos históricos aliados.

El tema ya había generado repercusiones en abril, cuando trascendió un correo electrónico interno del Pentágono que contemplaba distintas opciones para presionar a aliados de la OTAN. Entre ellas aparecía la posibilidad de suspender el respaldo estadounidense al Reino Unido en su disputa con Argentina por las Malvinas.

En aquella oportunidad, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó el alcance del documento y lo calificó como “tan solo un correo electrónico” con distintas ideas. El Departamento de Estado también había ratificado entonces la postura de neutralidad de Washington.

La cuestión adquiere especial relevancia por la estrecha relación entre Trump y el presidente argentino, Javier Milei, mientras que la Argentina mantiene como política de Estado el reclamo de soberanía sobre las islas.

El Gobierno argentino sostiene su reclamo ante distintos organismos internacionales y reclama al Reino Unido la reanudación de las negociaciones bilaterales sobre la soberanía del archipiélago. En ese marco, las nuevas declaraciones de Trump vuelven a colocar la posición de EEUU en el centro de la disputa diplomática.