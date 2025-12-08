Japón emitió una alerta de tsunami por un terremoto de 7,6 en la escala de Richter + Seguir en









El USGS confirmó la magnitud de 7,6 y advirtió sobre el potencial destructivo del fenómeno. Japón emitió alerta de tsunami y reforzó controles en sus plantas nucleares ante eventuales riesgos.

Las centrales nucleares fueron sometidas a procedimientos de revisión.

Un terremoto de magnitud 7,6 registrado frente a la costa de Japón generó este lunes una alerta de tsunami, obligando a las autoridades a activar protocolos de emergencia en varias regiones del país.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que podrían registrarse olas de hasta tres metros en el noreste del archipiélago. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trata de un evento sísmico de gran intensidad, poco frecuente y con capacidad para provocar daños severos, destrucción generalizada y potencial pérdida de vidas.

El temblor se produjo a las 23.15 hora local (11.15 en Argentina) y se sintió con fuerza en distintas zonas del norte y este de Japón. El epicentro se localizó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, con una profundidad de aproximadamente 50 kilómetros. Las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate permanecen bajo alerta de tsunami.

Embed BREAKING: Tsunami warnings issued for northern Japan, earthquake upgraded to 7.6 - JMA pic.twitter.com/RZkmvFVMot — BNO News (@BNONews) December 8, 2025 El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, dependiente de Estados Unidos, advirtió que podrían generarse olas peligrosas en un radio de hasta 1.000 kilómetros del epicentro, afectando las costas de Japón y Rusia.

Tras el sismo, las centrales nucleares de las zonas involucradas iniciaron procedimientos de revisión y seguridad, según informó la cadena pública NHK, para descartar riesgos operativos.

NERV, la aplicación de prevención de desastres que brinda alertas en tiempo real sobre terremotos, tsunamis y otros fenómenos extremos, advirtió: “Se esperan olas de hasta tres metros. Quienes se encuentren cerca de zonas costeras, ríos o lagos deben evacuar a zonas más altas inmediatamente”.

