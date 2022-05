Afirman que la inteligencia de Biden ayudó a Ucrania a eliminar una docena de generales rusos

Semejante involucramiento en los hechos bélicos y a un nivel tan relevante pone una vez más en cuestión la duda sobre hasta qué punto EE.UU. y los demás países de la OTAN no son ya, de hecho, “parte beligerante”. Que Rusia lo diga sino a través de la prensa pro-Kremlin, pero no a nivel oficial indica que no desea ese tipo de escalada, que eliminaría la última restricción al respaldo occidental a Kiev, esto es el envío de tropas. En tal escenario, el espectro de un derrame regional de los combates quedaría al alcance de la mano, algo grave en tanto enfrentaría a potencias nucleares.