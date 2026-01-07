Un agente migratorio asesinó a una mujer estadounidense en Minnesota

Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acusaron a la mujer de atacar a los agentes y calificaron su accionar como "terrorismo doméstico". Más tarde se conoció la noticia de que “ No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación" del organismo.

Un agente del ICE no dudó en dispararle a una mujer en EEUU, luego de que intentará escapar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Una mujer fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU , en Minessota, durante este miércoles. Según las autoridades locales, la mujer intentó atropellar a a varios efectivos con su auto, mientras trataba de huir.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, dejó en claro cual era su postura contra la mujer baleada: “Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo” , publicó el organismo en X.

Según reportaron fuentes oficiales, ante uno de los habituales procedimientos de detención del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en inglés) la mujer habría impactado a los agentes durante el procedimiento. Así lo explicó el organismo en el mismo comunicado: “un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia ”

Además de la versión oficial, circula un video filmado por testigos del hecho. Se puede observar a la mujer posteriormente asesinada discutiendo con un agente, y al negarse a ser detenida, aceleró la camioneta. Al ver la posibilidad de que la mujer escapé, un oficial disparó al menos 3 veces contra la camioneta, que terminó chocando contra otro autos estacionado.

La víctima a manos del ICE era una mujer blanca, de 37 años, ciudadana estadounidense y no era objetivo de ningún operativo, según informó la agencia EFE, en consulta con la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara.

“No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país”, indicó O’Hara en una rueda de prensa.

Esta información se contrapone con la declaraciones previas de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, que calificó el acto de "terrorismo doméstico".

"Nuestros agentes del ICE se encontraban en operativo. Quedaron atrapados en la nieve por las adversidades climáticas de Minneapolis. Estaban tratando de sacar su vehículo y una mujer los atacó... intentó atropellarlos y embestirlos con su vehículo".

"Un agente nuestro actuó con rápidamente y se disparó en defensa propia y de la gente que se encontraba alrededor y tengo entendido que ella fue alcanzado y murió. Estas embestidas con vehículos son actos de terrorismo doméstico".