Un ciberataque informático masivo sacudió al Parlamento italiano y afectó una cuenta de Giorgia Meloni

Los piratas informáticos vulneraron una cuenta de correo de la primera ministra. La Cámara Baja aseguró que la situación está bajo control.

Un ataque informático contra el Parlamento italiano afectó a todo su sistema tecnológico y alcanzó una cuenta de correo electrónico de la primera ministra, Giorgia Meloni, aunque las autoridades aseguraron que lograron mantener la situación bajo control. El incidente se produjo en medio de un aumento de los intentos de intrusión contra instituciones de Italia y del ámbito internacional.

Fuentes de la Cámara de Diputados señalaron que el episodio no representa una emergencia y que se encuentra dentro de los incidentes que suelen afrontar los sistemas informáticos de la institución: “No se trata de una situación de emergencia, sino de algo habitual”, indicaron desde la Cámara Baja.

Tras detectar el ataque, los técnicos parlamentarios pusieron en marcha medidas para contener sus efectos y proteger la infraestructura informática . Las acciones incluyeron la colaboración con la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ACN), con la que el organismo cuenta con un protocolo específico para responder ante este tipo de amenazas.

Entre las medidas adoptadas podrían haberse incluido restricciones temporales o la desactivación de determinadas funciones del sistema informático, una práctica habitual cuando se busca reducir los riesgos y evitar que una intrusión comprometa otros componentes de la red.

Desde la oficina de la primera ministra aclararon que la cuenta afectada no es la que Meloni utiliza para sus comunicaciones gubernamentales . La precisión busca diferenciar el correo electrónico comprometido de los canales empleados para las tareas oficiales del Ejecutivo italiano.

La oficina de la primera ministra aclaró que el correo comprometido no es el utilizado para las comunicaciones gubernamentales.

Por el momento, la información difundida no especifica el alcance completo de la intrusión ni detalla qué datos pudieron haber quedado expuestos. Las fuentes oficiales se centraron en las medidas de protección implementadas y en transmitir que el funcionamiento del sistema se mantuvo bajo control.

Aumentan los intentos de ataques informáticos

El episodio se produjo en un contexto de mayor presión sobre los sistemas digitales de organismos públicos. Según las fuentes citadas por la agencia ANSA, durante los últimos días se intensificaron los intentos de ataques informáticos contra distintas instituciones italianas, europeas e internacionales.

La sucesión de incidentes refuerza la importancia de los mecanismos de prevención y respuesta ante amenazas digitales, especialmente en organismos estatales y espacios vinculados con la actividad política. En el caso italiano, la coordinación con la ACN y la aplicación de protocolos específicos forman parte de las herramientas utilizadas para contener este tipo de episodios.

Las autoridades no precisaron si el ataque al Parlamento y la intrusión en la cuenta de correo de Meloni forman parte de una misma operación más amplia ni atribuyeron públicamente la acción a un grupo de ciberdelincuentes en particular.