RIGI: el Gobierno aprobó el proyecto minero Agua Rica en Catamarca, con una inversión de más de u$s6.390 millones + Agregar ámbito en









La Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía fija la fecha de adhesión, las inversiones mínimas que deberá acreditar la empresa y los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios para el desarrollo del yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno.

El Gobierno aprobó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Minera Agua Rica LLC, Sucursal Argentina, titular del Proyecto Único “Agua Rica”, y su plan de inversión. La medida se oficializó a través de la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, firmada el 25 de octubre por el ministro Luis Caputo y publicada este martes en el Boletín Oficial.

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El proyecto consiste en el desarrollo y la explotación a gran escala de un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno ubicado en la provincia de Catamarca, a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar. Está encuadrado en el sector “Minería”, subsector minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería, con exclusión del potasio y el litio. Según lo declarado por la empresa, prevé un plan de minado de 780 millones de toneladas de mineral y una vida útil de 23 años, con una producción promedio anual cercana a las 160.000 toneladas.

La firma declaró una inversión total de u$s6.393.631.995, de los cuales USD 3.310.574.165 corresponden a activos computables. Estima iniciar la etapa de construcción el 1 de noviembre de 2027 y la operación el 1 de octubre de 2031. A partir de 2031, el proyecto proyecta producir durante su vida útil unas 3,46 millones de toneladas de cobre, 2,34 millones de onzas de oro, 41,2 millones de onzas de plata y 99.854 toneladas de molibdeno, y exportar 10,8 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata y 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno.

La resolución fija el 30 de septiembre de 2026 como fecha de adhesión al RIGI y el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables. Además, durante el primer y el segundo año contados desde la notificación, la empresa deberá acreditar inversiones por al menos el 40% de ese monto mínimo. La firma declaró que invertirá USD 111,6 millones en el primer año y USD 659,9 millones en el segundo, es decir, USD 771,5 millones en total, por encima de ese umbral.

En el expediente, la empresa informó que el 54% de la inversión destinada a proveedores, bienes y obras de infraestructura corresponderá a proveedores locales, frente al 20% que exige la reglamentación. También presentó un estudio técnico según el cual el proyecto no distorsionará el mercado local, y manifestó su voluntad de resolver eventuales controversias mediante los mecanismos del artículo 221 de la Ley 27.742, propuesta que la resolución acepta. Además, se aprobó el listado de mercaderías que podrá importar bajo la franquicia del artículo 190 de esa ley.

La solicitud había sido presentada el 18 de agosto de 2025 y pasó por la Secretaría de Minería, que reclamó información complementaria en varias oportunidades y emitió un informe técnico favorable. El Comité Evaluador de Proyectos RIGI, en su Acta N° 30 del 30 de septiembre de 2026, recomendó la aprobación. El Banco Central no tuvo observaciones sobre los aspectos cambiarios, y la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de la Cancillería informó que no se advertía que la firma ni quienes participan en ella, directa o indirectamente, hubieran incurrido en las conductas prohibidas por el artículo 2° de la Ley 26.659. Por último, la norma instruye a la Unidad de Coordinación RIGI a inscribir a la empresa en el Registro de Vehículos de Proyecto Único y encomienda a la Secretaría de Minería la fiscalización del cumplimiento del régimen. También dispone que ARCA genere una CUIT especial para el vehículo y aplique los incentivos tributarios y aduaneros, y que el Banco Central aplique los incentivos cambiarios previstos por la ley. La resolución debe notificarse a la empresa dentro de los cinco días.

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