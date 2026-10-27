La Justicia brasileña canceló los pasaportes de Flávio Bolsonaro ante el riesgo de fuga

La Policía Federal ejecutó la orden judicial y dio de baja los documentos del senador, investigado por presunto lavado de dinero, mientras crecen las sospechas sobre una posible salida de Brasil.

La Policía Federal brasileña registró la cancelación de los documentos en su sistema, aunque la defensa todavía no los había entregado físicamente.

La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes ordinario y diplomático de Flávio Bolsonaro por orden del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF). La medida impide que el senador salga del país y se conoció un día después de que perdiera el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

Según informó CNN Brasil, la cancelación ya fue registrada en el sistema de la fuerza de seguridad, aunque la defensa del legislador todavía no entregó los documentos físicos. El plazo judicial para presentar los pasaportes vencía este martes a las 11, pero hasta ese momento no había confirmación de que Flávio hubiera cumplido con la orden.

La resolución de De Moraes se conoció el lunes 26 de octubre, después de que el senador fuera notificado por la Policía Federal cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia. El magistrado le había dado un plazo de hasta 24 horas para presentar sus documentos de viaje, incluidos los pasaportes ordinario y diplomático, además de eventuales documentos de otras nacionalidades.

Además de cancelar los pasaportes, el juez le prohibió a Flávio comunicarse con el abogado Willer Tomaz, amigo del senador e investigado por presuntas maniobras de lavado de dinero. La restricción alcanza cualquier forma de contacto, tanto de manera directa como a través de terceros.

De Moraes también dispuso incorporar una alerta migratoria en Sonar, el sistema utilizado para controlar los desplazamientos internacionales. El objetivo de la medida es reforzar los controles fronterizos e impedir que el senador abandone Brasil mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Las versiones sobre Flávio Bolsonaro

Durante la madrugada, versiones periodísticas habían apuntado a que Flávio habría partido rumbo a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, Argentina, a las 2 de la madrugada, a bordo de un jet Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly. Sin embargo, el reciente comunicado de Migraciones detalló que no se logró constatar el vínculo de la aeronave con el senador brasileño.

Ante las versiones, la Policía Federal de Brasil rastrea los puntos fronterizos de Brasil para corroborar si el senador salió o no del país. Hasta el momento, las verificaciones realizadas por las autoridades brasileñas concluyeron que el parlamentario no pasó oficialmente por un puesto fronterizo habilitado entre Brasil y Argentina.

Otras fuentes a las que pudo acceder este medio aseguran que el dirigente brasileño no ingresó al país, aunque no descartan la salida de Brasil.

Desde el entorno de quien fuera candidato a presidente del PL, el senador Rogério Marinho - encargado de la campaña presidencial - negó las versiones: "No salió", le aseguró al periodista Igor Gadelha, del sitio Metrópoles.

Flávio Bolsonaro negó que tuviera intenciones de abandonar Brasil y cuestionó la decisión judicial. @argennoti

Brasil refuerza los controles fronterizos ante una posible fuga

Ante la incertidumbre sobre su paradero, el Gobierno brasileño alertó a las autoridades argentinas sobre el riesgo de que Flávio Bolsonaro abandonara el país. En paralelo, la Policía Federal de Brasil comenzó a revisar los registros de los pasos fronterizos habituales con Argentina para determinar si el senador cruzó hacia territorio argentino. Según informó CNN Brasil, hasta este martes las autoridades brasileñas no tenían información confirmada sobre su ubicación.

La situación se produce mientras vence el plazo de 24 horas dispuesto por el juez Alexandre de Moraes para que el senador entregue sus pasaportes. Hasta el momento, no había confirmación de que hubiera presentado la documentación. Además, según una decisión confidencial a la que accedió CNN Brasil, el magistrado ordenó cancelar el pasaporte brasileño del legislador y le prohibió mantener contacto con el empresario y abogado Willer Tomaz, investigado en el mismo expediente por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.