Eduardo Bolsonaro ironizó sobre la supuesta fuga de Flávio a la Argentina: "Elon Musk mandó un cohete"

El exdiputado brasileño desmintió con sarcasmo la versión de que su hermano habría cruzado la frontera argentina para viajar a Estados Unidos. La Policía Federal de Brasil inició averiguaciones para determinar si el senador salió del país, luego de que la Justicia le ordenara entregar sus pasaportes y le prohibiera viajar al exterior.

Eduardo Bolsonaro habló este martes sobre la posible fuga de su hermano Flávio a la Argentina . El exdiputado del PL e hijo del expresidente Jair recurrió a la ironía para desmentir las versiones del escape del candidato presidencial derrotado por Lula da Silva en el balotaje del último fin de semana en Brasil.

La polémica se produjo un día después de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó a Flávio entregar sus pasaportes y le prohibiera salir del país . La medida se enmarca en una investigación judicial que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz por presuntas irregularidades financieras, entre ellas sospechas de lavado de dinero.

Sobre una supuesta fuga de su hermano Flávio, desde donde habría tomado un vuelo privado rumbo a Estados Unidos. “Sí. Y es Elon Musk quien está mandando un cohete” , respondió por WhatsApp al ser consultado, según informó el portal brasileño UOL.

“Obviamente es mentira” , agregó Eduardo, quien también sostuvo que la información forma parte de una maniobra de sectores de izquierda para justificar acciones contra su hermano. La versión sobre la salida de Flávio de Brasil no fue confirmada oficialmente y el senador Rogério Marinho, coordinador de su campaña presidencial, también la negó.

Tras conocerse la versión sobre el supuesto viaje, la Policía Federal brasileña inició averiguaciones y se puso en contacto con autoridades argentinas para verificar si el senador había cruzado la frontera. Hasta el momento, las informaciones difundidas no permitían confirmar que hubiera abandonado Brasil.

Flávio había afirmado que cumpliría con la orden judicial y negó que tuviera intención de escapar. También calificó la medida como un intento de intimidación y cuestionó que estuviera relacionada con declaraciones previas de su hermano.

La advertencia de Eduardo Bolsonaro antes de la derrota electoral

La ironía de Eduardo tiene como antecedente una declaración que realizó el viernes anterior a la elección presidencial. En esa oportunidad, había sostenido que Flávio debía dejar Brasil si perdía los comicios, resultado que finalmente se produjo el domingo.

Según la información publicada por UOL, esos dichos fueron mencionados entre los fundamentos considerados por Moraes para ordenar las restricciones sobre los documentos de viaje del senador. Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos desde febrero de 2025. Desde allí impulsó gestiones para que el gobierno de Donald Trump adoptara medidas de presión contra Brasil, con el objetivo de favorecer una amnistía para su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La estrategia incluyó medidas comerciales y restricciones contra funcionarios brasileños, pero no consiguió el resultado buscado. Eduardo fue condenado por el Supremo Tribunal Federal por coacción en el curso de un proceso judicial. Su familia sostiene que es víctima de persecución política y cuestiona la actuación de la Justicia brasileña.