Meghan Markle será conductora de MasterChef Junior en Australia a partir de 2027

Se trata de la segunda participación de la duquesa de Sussex en el segmento, luego de haber sido jurado invitada en la versión para adultos. Es una de sus primeras apariciones luego de volver a Reino Unido.

Se trata de su segunda participación en el segmento, luego de haber sido jurado invitada en su versión para adultos durante este año.

La duquesa de Sussex Meghan Markle ‌será co conductora de la edición de MasterChef Junior Australia en su próxima temporada para 2027. Se trata de su segunda participación en el segmento, luego de haber sido jurado invitada en su versión para adultos durante este año.

Así lo anunció Channel 10 de Australia, encargado de la emisión del programa, y se espera que la grabación se realice en Melbourne entre principios y mediados del próximo año. Junto a su marido, el príncipe Harry, ambos atrajeron la atención de los medios desde que en 2020 dejaron de ejercer como miembros de primera línea de la familia real , ‌antes de trasladarse a EEUU.

Sin embargo, la pareja volvió a acaparar titulares la semana pasada, luego de que las autoridades de Filipinas anunciaran que investigaban al padre de la duquesa, Thomas Markle , ‌por portación de archivos de abuso sexual infantil.

Se desconoce si Meghan recibiría algún pago por su aparición en el segmento mientras en un comunicado sostuvo: "Me encanta cocinar con mis hijos, así que ver lo que estas jóvenes estrellas crean en la cocina va a ser muy divertido".

En agosto, los duques de Sussex anunciaron que regresarían al Reino Unido luego de establecerse en California en 2020 junto a sus hijos Archie y Lilibeth. La pareja se retiró de sus deberes reales e iniciaron carreras en los medios de comunicación que incluyeron una entrevista de alto perfil con Oprah Winfrey, además de un acuerdo con las plataformas Netflix y Spotify .

El programa de estilo de vida y cocina de Meghan en Netflix, With Love, Meghan, tuvo dos temporadas y un especial de Navidad, aunque con poca recepción. También lanzó la marca de estilo de vida As Ever, que incluye una gama de alimentos, pero en marzo finalizó su colaboración con la plataforma de streaming.

Escándalo: investigan al padre de Meghan Markle por la tenencia de material de abuso infantil

El padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle fue denunciado por la tenencia de material de pornografía infantil. Se trata de Thomas Markle, quien fue acusado por uno de sus hijos luego de que se le descubrieran archivos en una casa de su propiedad en Filipinas. Ahora, la actriz aseguró que ya había sido informada sobre estas "inquietantes acusaciones" en 2018.

La duquesa, quien no tiene relación con su padre, afirmó que ese año se envió a la Policía Metropolitana una carta con acusaciones contra el señor Markle, la cual posteriormente fue compartida con ella.

El hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr., fue quien encontró los archivos y lo denunció con las autoridades filipinas. El subsecretario del Departamento de Justicia, Nicholas Ty, declaró a la BBC que "el asunto está siendo investigado actualmente" por un grupo de trabajo contra la trata de personas y la explotación sexual infantil en Cebú.