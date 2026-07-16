Un mural en el centro de Teherán mostró a Donald Trump en un ataúd: "Lo vamos a matar"

Se trata de la Plaza Enghelablab, uno de los puntos más icónicos de la capital iraní. La obra fue inaugurada en el regreso de las tensiones con EEUU, como parte de un llamado a la venganza por el asesinato del exlíder supremo Alí Jameneí.

La Plaza se trata de uno de los puntos más icónicos de la capital de Irán, por la que circulan a diario millones de personas.

Un nuevo mural sorprendió en las últimas horas en la histórica Plaza Enghelablab, en Teherán, Irán, tras exhibir al presidente de EEUU, Donald Trump , en un ataúd negro. Junto a la imagen, lo acompaña una leyenda que expresa que "lo matarán" y se entiende como un llamado a la venganza por el asesinato del exlíder supremo Alí Jameneí en febrero de este año.

La Plaza se trata de uno de los puntos más icónicos de la capital de Irán, por la que circulan a diario millones de personas. La obra, inaugurada en el regreso de las tensiones con EEUU, muestra a Trump acostado de perfil con varios mensajes a su alrededor, entre ellos "Mataremos a Trump". La obra forma parte de una serie de llamamientos a la venganza por parte de los sectores más radicales tras el asesinato de Jameneí.

Trump publicó el sábado en su red social que Irán había hecho amenazas “de asesinarme, o intentar asesinarme” y manifestó que 1.000 “misiles están listos y cargados y apuntando a la República Islámica de Irán. Además el diario The Wall Street Journal informó esta semana que Israel alertó a funcionarios de EEUU sobre nuevos planes iraníes de un presunto magnicidio.

En las plazas centrales y cerca de lugares estratégicos, los murales antiestadounidenses de Teherán representan una forma generalizada de propaganda estatal . El gobierno iraní actualiza periódicamente estas obras para reflejar las tensiones actuales.

Enghelab Square es un punto nodal de Teherán, donde se cruzan varias avenidas y es también llamada "Plaza de la Revolución", tras ser rebautizada luego de la la Revolución Islámica que depuso al sah Mohammad Reza Pahleví en 1979, e instauró un régimen teocrático en el país , depositando el poder en un líder supremo.

El primero de ellos fue Ruhollah Jomeini, líder de la revolución, en 1989 lo sucedió Alí Jameneí, que líderó el país durante 37 años hasta que fue asesinado este 2026 por orden de Trump en medio de la guerra, durante los bombardeos de fines de febrero. Actualmente su hijo Mojtaba es quien maneja el destino del país, quien no volvió a ser visto en público tras ser herido en el ataque en el que murió su padre.

La cartelera de la Plaza Enghelab es usaba por el régimen iraní para difundir mensajes políticos a toda su población. Por ella desfilaron los rostros de Qasem Soleiman, el poderoso jefe militar iraní líder de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria islámica, también asesinado por EEUU; también del propio Alí y otro tipo de iconografía vinculada a la guerra con Israel, EEUU y Occidente.

El giro de Donald Trump en el estrecho de Ormuz expone las dudas y temores de EEUU para cerrar el conflicto con Irán

La guerra con Irán, y la consecuente disputa sobre el estrecho de Ormuz, demuestra según diversos análisis que el presidente de EEUU Donald Trump se enfrenta a dificultades para ponerle fin al conflicto. Así, analistas consideran que el fin está mucho más lejos que cuando el conflicto comenzó, tras una aplicación de aranceles que quedó sin efecto luego de que el republicano se echara para atrás, a 24 horas de haber anunciado la medida.

Este lunes por la mañana, en una publicación en redes sociales, Trump anunció la reanudación del bloqueo naval estadounidense a la navegación iraní. En la publicación, aseguró que todos los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, incluidos aliados de EEUU, deben pagar una tasa del 20% para reembolsar "todos y cada uno de los costos necesarios para llevar a cabo la labor de brindar seguridad a esta zona tan volátil del mundo".

Al día siguiente, abandonó por completo esa propuesta y, en su lugar, ofreció cerrar "acuerdos comerciales y de inversión" con los aliados estadounidenses del Golfo.