Irán amenaza que devastará la infraestructura de la región si EEUU lanza un ataque + Agregar ámbito en









Fue después de que Washington amenazara con destruir la próxima semana todas las centrales eléctricas y puentes persas si Teherán no acepta sentarse a negociar.

Fue después de que Washington amenazara con destruir la próxima semana todas las centrales eléctricas y puentes persas si Teherán no acepta sentarse a negociar.

Irán amenazó este jueves con una devastadora ofensiva a "la infraestructura de la región de Medio Oriente" si EEUU lanza un ataque dirigido a sus instalaciones. Fue después de que Washington amenazara con destruir la próxima semana todas las centrales eléctricas y puentes persas si Teherán no acepta sentarse a negociar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Si se materializan las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el Ejército de ese país agresor atacará las infraestructuras de la República Islámica de Irán, todo aquello que, por la nobleza de Irán, aún permaneció intacto —es decir, todas las infraestructuras de la región— será reducido a escombros", afirmó el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya

El vocero aseguró que no quedará "rastro" de esas infraestructuras y advirtió de que la respuesta iraní será "más intensa, más amplia y más devastadora que nunca". "Lo que harán las Fuerzas Armadas de Irán no será un golpe equivalente, sino un golpe superior", recalcó el militar.

Irán amenaza que devastará la infraestructura de la región si EEUU lanza un ataque A su vez, al Anbiya reiteró que Irán no permitirá "bajo ninguna circunstancia" la intervención de EEUU en el estrecho de Ormuz, que calificó de "línea roja inquebrantable" para el país. Las nuevas amenazas iraníes se producen después de que Trump volviera a amenazar ayer con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la República Islámica no reanuda las negociaciones.

"La próxima semana, todas las centrales eléctricas y puentes serán destruidos", dijo Trump en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News. Irán acusó este martes a EEUU de haber "hecho añicos" el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, tras las nuevas oleadas de ataques contra el territorio iraní desde el pasado fin de semana.

EEUU reimpuso además esta semana el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, después de que la Guardia Revolucionaria declarara el domingo el cierre de esa vía marítima en respuesta a los ataques estadounidenses contra Irán.