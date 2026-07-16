EEUU impone aranceles del 25% a productos importados desde Brasil

Productos como café y carne vacuna estarían exentos, mientras que otros como el etanol quedarían sujeto a el arancel, con entrada en vigor el 22 de julio. El gobierno brasileño rechazó los aranceles y advirtió sobre medidas de protección.

Estados Unidos comenzará a aplicar un arancel del 25% a las importaciones de determinados productos brasileños, tras una investigación de un año en la que se alega que Brasil incurrió en prácticas comerciales desleales. La Oficina del Representante de Comercio de EEUU afirmó en X que la investigación "concluyó que varias prácticas de Brasil son irrazonables y discriminatorias, y restringen la posición competitiva de los agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses".

La investigación incluyó consultas formales con el gobierno de Brasil, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos presentados por particulares y organizaciones. Además, 77 testigos comparecieron en las audiencias celebradas este mes antes de que la Administración Trump adoptara la medida definitiva.

De esta manera, las importaciones de café, carne vacuna y determinados productos de etanol quedarían exentas de los nuevos aranceles , según informó un alto funcionario en rueda de prensa antes del anuncio oficial. Sin embargo, el etanol sí estaría sujeto a los nuevos gravámenes. Según la prensa estadounidense, los aranceles entrarán en vigor el 22 de julio.

Jamieson Greer, representante comercial de EEUU, afirmó en un comunicado que "la medida de hoy es necesaria para hacer frente a estas prácticas comerciales desleales y garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses puedan competir en igualdad de condiciones" . Y agregó: "Las extensas negociaciones con Brasil a lo largo del último año no han resuelto estas cuestiones, pero seguimos abiertos a continuar las negociaciones para lograr los cambios que desde hace tiempo se necesitan".

El gobierno de Brasil rechazó los aranceles y advirtió que tomaría medidas para proteger su economía. "No hay justificación para tomar medidas unilaterales contra nuestro país", declaró en un comunicado. Y agregó: "Seguiremos diversificando nuestras alianzas comerciales y abriendo nuevos mercados para nuestros productos".

F24

Por su parte, Jamieson Greer declaró a Bloomberg Television que se esperaba que Trump "firmará algo" relacionado con los aranceles a Brasil. El arancel adicional del 25% fue propuesto en un informe del 1° de junio, en el marco de una investigación bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que acusa a Brasil de prácticas discriminatorias para el comercio estadounidense, señalando específicamente su sistema de pagos electrónicos Pix, utilizado a diario por millones de brasileños.

El informe sostiene que Brasil "perjudicó injustamente" a los proveedores estadounidenses de pagos electrónicos al adoptar políticas que favorecen a Pix, plataforma que el presidente Lula describió en reiteradas ocasiones como un símbolo de la soberanía tecnológica y la independencia financiera del país.

A su vez, Brasil rechazó las acusaciones vinculadas a Pix por carecer de fundamento y prometió buscar aranceles recíprocos y medidas de reparación ante la Organización Mundial del Comercio.

El trasfondo comercial es clave: EEUU es el segundo socio comercial más importante de Brasil y una de las pocas grandes economías con las que el país registra déficit. En 2025, Brasil importó más de u$s45.000 millones en productos estadounidenses, un 11% más que el año anterior, mientras sus exportaciones cayeron casi un 7%, con el petróleo crudo representando el 12,5% de los envíos.

Marco Rubio celebra los aranceles a Brasil

En este marco, también expresó su parecer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quién aplaudió este miércoles la imposición de los aranceles del 25 % ordenados por Trump a la mayoría de las importaciones procedentes de Brasil y señaló que la medida responde a que el Gobierno que preside Lula da Silva no ha negociado "de buena fe" con Washington.

En un mensaje en X, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que Trump ordenó al USTR aplicar los gravámenes y sostuvo que "no debe haber confusión" sobre el motivo de la medida.

Según Rubio, Lula antepuso "su propio ego" durante el último año en lugar de alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño. El titular de la diplomacia estadounidense calificó las políticas económicas del mandatario brasileño de "malas para los estadounidenses y malas para los brasileños" y responsabilizó al Gobierno de Brasilia por no haber logrado un entendimiento comercial con Washington.