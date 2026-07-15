Joe Biden publicará su libro de memorias "Promise Me, America" tras las elecciones de noviembre + Agregar ámbito en









El lanzamiento incomoda a un partido fracturado por la herencia política del mandatario y centrado en combatir a Donald Trump en las urnas.

El expresidente de EEUU, Joe Biden publicará sus memorias "Promise Me, America".

El expresidente estadounidense Joe Biden se prepara para lanzar este otoño sus memorias, tituladas "Promise Me, America", un esperado volumen que abordará desde su gestión de la economía hasta su histórica decisión de renunciar a la reelección, y que llegará a las librerías el próximo 17 de noviembre bajo el sello de la editorial Little, Brown and Company.

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El anuncio de esta publicación encendió las alarmas en el Partido Demócrata, ya que el libro se estrenará apenas dos semanas después de unas elecciones de mitad de mandato. Mientras los líderes de la formación intentan concentrar todos sus esfuerzos de campaña en cuestionar el historial del republicano Donald Trump para recuperar el control del Congreso, la obra amenaza con desviar la atención pública hacia las profundas divisiones internas sobre el legado de Biden, su salud y su controvertido intento inicial de buscar un segundo mandato.

A través de una declaración en video, el exmandatario adelantó que la obra describirá un testimonio sobre las decisiones difíciles y su fe en el futuro del país. El título evoca inevitablemente su emotivo libro de 2017, "Promise Me, Dad", dedicado a la pérdida de su hijo Beau. Con este nuevo proyecto, Biden, quien cumplirá 84 años, mantiene viva la tradición de los gobernantes modernos de documentar su paso por la Casa Blanca, en un acuerdo editorial que, aunque la firma se negó a revelar sus detalles financieros, se estima de siete cifras.

"Promise Me, America" se lanzará el 17 de noviembre. Sin embargo, el libro llega en un momento de fuerte escrutinio sobre los años finales de su administración, un periodo definido tanto por importantes reformas de infraestructura como por la gestión de complejos conflictos internacionales en Ucrania y Medio Oriente.

La salud de Joe Biden y el debate con Trump bajo la lupa en sus memorias Uno de los puntos que genera mayor expectativa es cómo abordará el debate sobre su salud, especialmente tras el desastroso encuentro televisivo de junio de 2024 contra Trump que precipitó su salida de la carrera electoral y la posterior derrota de Kamala Harris.

Esta falta de transparencia ya fue objeto de debate público; incluso la ex primera dama, Jill Biden, admitió en sus propias memorias, "View from the East Wing", que el desempeño de su esposo en aquel debate fue tan desconcertante que llegó a temer que estuviera sufriendo un derrame cerebral, lamentando que la Casa Blanca no ofreciera una explicación clara a tiempo. La salud de Biden siempre fue un tema constante de especulación, alimentado por publicaciones críticas como el éxito editorial "Original Sin", centrado en el supuesto encubrimiento de su deterioro físico. El propio expresidente reveló posteriormente que padecía cáncer de próstata, un diagnóstico sobre el que se pronunció en su reciente mensaje en video, asegurando que el tratamiento médico está funcionando de manera muy positiva y agradeciendo las muestras de afecto recibidas. A pesar de que el mercado de la no ficción política mostró una desaceleración reciente, con pocos éxitos destacados, la editorial confirmó que Biden tiene prevista una gira promocional y varias entrevistas para defender su legado ante el público estadounidense.