Un nuevo revés judicial para Trump: lo denunciarán por los ataques al Capitolio

Asalto al Capitolio Tres policías que defendieron el Capitolio durante el asalto se suicidaron un mes después de la violenta e inédita insurrección trumpista. Foto: EFE

El expresidente dijo que le dieron "un plazo muy corto de cuatro días" para personarse ante un gran jurado, "lo que casi siempre significa un Arresto y Acusación", pero el Washington Post afirma que eso no es sistemático.

"Esta caza de brujas tiene que ver con la interferencia electoral y un completo y total uso de la aplicación de la ley como arma política", denunció el magnate, de 77 años.

Trump argumentó que tiene "derecho a protestar" porque está "plenamente convencido" de que las elecciones "fueron amañadas y robadas".

Una comisión parlamentaria integrado sobre todo por demócratas, destinada a investigar estos hechos, afirmó que el expresidente había incentivado a sus partidarios antes del ataque y "falló en su deber de comandante en jefe" durante los actos violentos.

En su informe final, publicado en diciembre de 2022, la comisión concluyó que Donald Trump no debería volver a ocupar un cargo público tras incitar a sus partidarios a la insurrección. También recomendaron que la justicia federal inicie procedimientos penales contra él, en particular por incitación a la insurrección. De todas formas, todavía no se sabe cuáles son los posibles cargos por los que se lo imputará en esta oportunidad.

donald trump trump tower.jpg Donald Trump, precandidato presidencial para las elecciones de Estados Unidos.

Denuncias previas contra Trump

Esta no es la primera causa judicial contra Trump. El expresidente está imputado en una investigación federal sobre documentos confidenciales, también dirigida por Jack Smith. En este caso lo acusan de negarse a devolver documentos que supuestamente conservó cuando se fue de la Casa Blanca.

A mediados de junio se declaró no culpable de los cargos que se le imputan y por los que será juzgado. El martes está prevista una vista procesal.

Trump también fue acusado por la fiscalía del estado de Nueva York de varios cargos de fraude contable, por un pago hecho antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a una actriz porno.