Un turista se cayó de un acantilado de 40 metros mientras se tomaba una selfie en China









El hombre perdió el equilibrio y cayó varios metros, luego de separarse de su grupo. “Los dioses de la montaña me bendijeron", señaló el joven luego del accidente.

Un hombre perdió el equilibrio y cayó al vacío en segundos tras intentar sacarse una selfie sobre una roca. Captura

Un hombre se cayó de un acantilado de 40 metros mientras se tomaba una selfie. Se trata de un turista que intentó tomarse una selfie mientras realizaba una excursión de trekking en una montaña de China.

Todo pasó en la montaña Huaying, en la región china de Guang'an, y el momento del accidente quedó capturado en un video que se viralizó en redes sociales.

Un turista se cayó desde 40 metros mientras se tomaba una selfie caida turista selfie china Todo pasó en la montaña Huaying, en la región china de Guang'an. @shanghaidaily El accidente ocurrió cuando un grupo de turistas realizaban una caminata y llegó a la cima de la montaña. Allí, el grupo de la excursión se dispuso a observar las vistas y sacar fotografías.

Entre ellos, un hombre quedó grabado cuando, tras separarse del grupo, cayó al vacío en segundos para tomarse una selfie. A pesar de la caída, el excursionista no perdió la vida. “Los dioses de la montaña me bendijeron. Tengo mucha suerte. Me caí de un acantilado de 40 metros de altura y rodé por la pendiente casi 15 metros”, señaló el turista en WeChat

