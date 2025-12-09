El Gobierno de China condenó a pena de muerte a un exministro por abuso de poder y corrupción + Seguir en









Gou Zhongwen, exfuncionario de élite del régimen chino, recibió una pena de muerte con indulto de dos años por sobornos millonarios y abuso de poder.

Gou Zhongwen escuchó su sentencia en el Tribunal Popular Intermedio de Yancheng, donde recibió pena de muerte con indulto.

Gou Zhongwen fue condenado a muerte con un indulto de dos años por aceptar sobornos millonarios y abusar de su poder como alto funcionario del gobierno chino, según determinó el Tribunal Popular Intermedio de Yancheng. La sentencia, incluyó también la confiscación total de sus bienes.

El veredicto, fue emitido en la provincia oriental de Jiangsu. Además de la pena capital con suspensión, la justicia dispuso la privación de los derechos políticos de Gou de por vida y la recuperación de todas las ganancias ilegales para su transferencia al tesoro nacional.

Gou Zhongwen Es señalado por sobornos millonarios y abuso de poder, reconoció su culpabilidad durante el juicio del 20 de agosto. El tribunal concluyó que, entre 2009 y 2024, el exfuncionario explotó una serie de cargos influyentes, entre ellos el de vicealcalde de Beijing y director de la Administración General de Deportes de China. Durante ese periodo, facilitó aprobaciones de proyectos y operaciones comerciales que beneficiaron a terceros, recibiendo a cambio dinero y objetos de alto valor.

Los sobornos recibidos superaron los 236 millones de yuanes, equivalentes a unos u$s33 millones, una cifra que los jueces calificaron como especialmente grave dada la magnitud del poder que Gou concentraba en ese momento.

Abuso de poder y pérdidas para el Estado La investigación también determinó que, durante su gestión como vicealcalde de Pekín entre 2012 y 2013, Gou manipuló procesos de adquisición de proyectos públicos. Estas maniobras provocaron pérdidas significativas para el patrimonio estatal, afectando directamente los intereses económicos del país y de la ciudadanía.

c705b18f-d537-4c19-a443-7ba761b6861c (1) El tribunal confiscó todos los bienes personales de Gou y ordenó devolver las ganancias ilícitas al tesoro nacional. Por qué le otorgaron clemencia Aunque la gravedad del caso justificaba la pena capital, el tribunal decidió conceder clemencia debido a la colaboración del acusado durante el proceso judicial. Según la sentencia, Gou confesó sus delitos, devolvió su dinero ilícito y aportó información relevante, circunstancias consideradas atenuantes. La resolución establece, sin embargo, que aunque la pena de muerte podrá ser conmutada por cadena perpetua, el exfuncionario no podrá acceder a reducciones adicionales de condena ni a libertad condicional. El caso fue juzgado el pasado 20 de agosto. Durante la audiencia, Gou se declaró culpable y expresó su arrepentimiento en su declaración final, aunque esto no evitó que los jueces dictaran una de las sentencias más duras dentro de la campaña anticorrupción del gobierno chino.

