Una jubilada ucraniana limpia los campos de minas para poder sacar a pastar a su vaca

La explicación de la mujer

"¿Y si mi vaca muriera por una explosión, qué haría? Si no fuera por la vaca no lo haría. Todo el mundo se ríe de que vaya por el jardín a comprobarlo. Pero los pastos de allí están matando a las vacas", comentó.

Jens Laerke, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, declaró en una sesión informativa en Ginebra que cada mes se registran decenas de accidentes relacionados con las minas en las regiones de Mikoláiv y Jersón, así como en Járkov, en el noreste. "La contaminación por minas es también una amenaza para los agricultores que intentan volver a sus granjas y para los trabajadores humanitarios que prestan ayuda", afirmó.

En cuanto suena el detector de metales, Plishchynska toma un palo, marca la zona y llama a la policía. "Una vez vino (la policía) y se llevó no sé qué, algún trozo con alas. Y los trocitos, los fragmentos los recojo yo. Veo que son sólo fragmentos, pedacitos de explosivos destrozados", explica. "Los que explotaron los puedo manejar, los aparto, que se queden ahí, no me molestan", concluyó.