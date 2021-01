La Unión Europea autorizó el uso de la vacuna de Moderna

Wir beschaffen sichere & effektive #COVID19 Impfstoffe für die Menschen in Europa.



Wir haben den Impfstoff von @moderna_tx zugelassen, der zweite in der EU.



Europa hat bisher 2 Mrd. Dosen an möglichen Impfstoffen beschafft - mehr als genug für uns alle #StrongerTogether pic.twitter.com/tKXEDGe8yZ