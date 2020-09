Bolsonaro: "Argentina está yendo hacia un régimen como en Venezuela"

Jair Bolsonaro Bolsonaro volvió a criticar al gobierno argentino y lo comparó con "el régimen de Venezuela". Télam

"Incluso con el enojo de muchos, la izquierda responsable del fracaso de ese país volvió al poder”, afirmó Bolsonaro y luego agregó: “Y se están yendo rápidamente hacia un régimen similar a Venezuela".

Y se están yendo rápidamente hacia un régimen similar a Venezuela" (Jair Bolsonaro, sobre el rumbo que está tomando el gobierno de Argentina)

Esta no es la primera vez que el presidente de Brasil habla sobre sus preocupaciones durante las elecciones del año pasado, donde se mostró a favor de la reelección de Mauricio Macri, algo muy criticado por la comunidad internacional. En ese momento deslizó la posibilidad de que si eso no ocurría, el estado brasileño de Río Grande do Sul, que limita con la Argentina, viviría una situación como la de Roraima, al señalar: "No queremos a nuestros hermanos argentinos huyendo hacia aquí".

Según los reportes oficiales de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hay un poco más de 4 millones de venezolanos refugiados en todo el mundo, mientras que se calcula que en el pico del éxodo de ciudadanos venezolanos (2016-2017), unos 2.000 ingresaban por día a Brasil a través de la frontera con Roraima.