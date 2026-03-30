EEUU reabre su embajada en Caracas tras siete años y relanza su relación con Venezuela + Seguir en









La reapertura marca el restablecimiento pleno de vínculos diplomáticos y refuerza la presencia de Washington en el país sudamericano.

La embajada de EEUU en Caracas

Luego de años de ruptura, Estados Unidos oficializó la reanudación total de actividades en su embajada en Caracas, un paso clave tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela. La sede permanecía cerrada desde 2019 y debió ser reacondicionada antes de volver a operar, incluyendo trabajos estructurales y sanitarios.

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El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado, que confirmó que desde este lunes la representación diplomática volvió a funcionar con normalidad. Si bien un grupo reducido de diplomáticos ya venía trabajando en el país desde semanas atrás, la reapertura formal de la sede consolida el regreso institucional tras más de siete años de ausencia.

Un paso clave en la nueva relación bilateral Desde Washington destacan que esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para reconstruir vínculos políticos y económicos con el país sudamericano, en un contexto de cambios recientes en el escenario venezolano.

donald trump Irán Desde Washington destacan que esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para reconstruir vínculos políticos y económicos con el país sudamericano, en un contexto de cambios recientes en el escenario venezolano. La reapertura marca el inicio de una nueva etapa entre ambos países Según el comunicado oficial, el restablecimiento de operaciones permitirá una mayor interacción con el gobierno interino, así como con actores de la sociedad civil y el sector privado. Además, se considera un hito dentro de un plan de varias etapas orientado a normalizar completamente la relación bilateral.

El regreso de la embajada también simboliza un cambio de rumbo tras años de tensiones diplomáticas. Desde el gobierno estadounidense señalaron que este movimiento abre “un nuevo capítulo” en su presencia en Venezuela, con el objetivo de fortalecer su influencia y acompañar el proceso político y económico del país.