Tras los ataques a Irán y Venezuela, Donald Trump reafirmó que "Cuba será la siguiente" + Seguir en









El republicano habló de sus Fuerzas Armadas durante una cumbre en Miami y se refirió a su uso en la isla. No obstante, indicó que la prioridad está ahora en Irán.

"A veces hay que usar a las Fuerzas Armadas y Cuba es la siguiente" indicó el republicano sobre una intervención militar.

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que “Cuba es la siguiente” al destacar las acciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán. Sus declaraciones aumentan la tensión sobre la isla, en un contexto de grave crisis económica, energética y social, a la vez que se refirió al uso de sus Fuerzas Armadas y la intervención en el país persa mientras se desarrolla una guerra en Medio Oriente.

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“Construí estas grandes Fuerzas Armadas. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlas’, pero a veces hay que usarlas”, afirmó Trump durante su discurso en la Cumbre Prioritaria del FII celebrada en Miami. Luego añadió: “Y Cuba es la siguiente, por cierto, pero finjan que no dije eso… medios, por favor ignoren esa declaración”.

Desde Francia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró la presión para que Cuba impulse un cambio de régimen y sostuvo que se requiere un nuevo liderazgo para mejorar la economía de la isla.

Donald Trump aseguró que Cuba será la siguiente en recibir intervenciones militares “La economía de Cuba necesita cambiar y no puede a menos que lo haga su sistema de gobierno. Es un sistema absurdo. Es así de simple”, declaró Rubio recientemente en París tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, donde se abordó la situación cubana.

Cuba energía cortes de luz electricidad “La economía de Cuba necesita cambiar y no puede a menos que lo haga su sistema de gobierno", sostuvo Rubio. Gentileza El Telégrafo El funcionario cuestionó la posibilidad de inversiones en la isla bajo el sistema actual e ironizó: “¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?”, sostuvo y añadió que hoy “el pueblo cubano sufre” ya que es incapaz de “integrarse al siglo XXI”.

“No hay un bloqueo naval alrededor de Cuba. La razón por la que Cuba no tiene petróleo ni combustible es porque lo quieren gratis. Y la gente no regala petróleo ni combustible de forma habitual, a menos que la Unión Soviética o Maduro los subvencionaran", expresó al respecto de las acusaciones sobre un bloqueo a la isla. Por su lado, Trump afirmó que su gobierno mantiene contactos con Cuba y anticipó que “muy pronto” podría alcanzarse un acuerdo, aunque aclaró que la prioridad de Washington está puesta primero en el conflicto con Irán: “Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que muy pronto llegaremos, haremos lo que sea necesario”, declaró y adelantó que no obstante "vamos a tratar con Irán antes”. Cuba, en el centro de la pulseada del petróleo entre Washington y Moscú Estados Unidos incrementa el envío de combustible al sector privado cubano mientras Rusia suministra energía como ayuda humanitaria, en un escenario de fuerte escasez en la isla y en medio de una estrategia internacional que combina presión política, excepciones económicas y asistencia externa. Según documentos y datos de envíos a los que accedió Reuters, proveedores estadounidenses entregaron cerca de 30.000 barriles de combustible a empresas privadas en lo que va de 2026. La cifra, aunque limitada frente a la demanda total del país, refleja el avance de una política que busca debilitar al Estado cubano mientras fortalece a actores económicos independientes. Desde enero, Estados Unidos aplica un bloqueo petrolero de facto para restringir el acceso del Gobierno cubano al combustible. Sin embargo, decidió habilitar excepciones para el sector privado. En ese marco, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la medida está “Diseñada íntegramente para situar al sector privado y a los cubanos particulares (no afiliados al Gobierno, ni al Ejército) en una posición privilegiada”.