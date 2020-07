Bahía Blanca: el intendente no cede y los infectólogos aseguran que en breve "es probable que sature el sistema"

Además, aprovecharon la misiva para solicitarle “acciones sanitarias más agresivas para poder intentar controlar o al menos mitigar los efectos de la pandemia en nuestra ciudad”.

En diálogo con Ámbito, Laura Giordano, una de los profesionales que firmaron la carta, aseguró que “estamos internando sin criterio de internación porque los casos positivos se están dando afuera de los hospitales y las medidas de hoy solo hacen hincapié en los recursos internos. Necesitamos más recursos externos porque la gente tiene miedo de ir a los hospitales y si es necesario salir a testear con más fuerza ya que cada vez que se identifica a un positivo se abre un espectro muy amplio de contagio”.

En la ciudad del sur bonaerense, los testeos se realizan a diario pero según la opinión de los infectólogos “son escasos”. “Pensamos que hay que volver atrás para salir a identificar a la gente sin que haya circulación y lograr un aislamiento provechoso”, agrega Giordano.

Pese a que se dijo que el intendente barajó la idea de retroceder de fase, no hubo confirmación. Es más, la Provincia reconfirmó la fase actual y según fuentes de La Plata no hubo ningún pedido de cambio. La presión de los empresarios es fuerte y no hay consenso para detener la actividad de los locales, por situar un caso. “Entendemos la cuestión económica, pero nosotros somos los que escuchamos a los pacientes contagiados y en su mayoría se trata de gente que se contagio en lo social, no por ir a comprar algo a un local. Son muchos los que te dicen que se juntaron a comer un asado o a ver a la familia. Es por eso que hay que tomar una acción de máxima para lograr algo de mínima. Estamos en una situación compleja y si no se cambia ahora puede ser perjudicial para todos”, completa Giordano.

Desde el ejecutivo provincial aseguran que no se pretende volver atrás y que la Fase 4 es la correcta. Para defender su postura exponen los números locales. Hoy la ocupación de camas es del 23 por ciento. Pero al ritmo que avanza la duplicación de casos el escenario podría ser otro.

Al respecto, el Frente de Todos emitió un comunicado en el que el bloque de concejales locales se mostró dispuesto a colaborar con el intendente. “Necesitamos reforzar el trabajo territorial. Seguimiento epidemiológico, recorridas de detección de síntomas casa por casa, y en caso de ser necesario implementación de bloqueo comunitario . Es una estrategia eficiente para el control de contagios, que está siendo usadas en otros municipios para evitar la sobrecarga de centros de aislamientos comunitarios. Consiste en identificar el caso índice y bloquear las manzanas en adyacencia, aislando a las personas y realizando el seguimiento presencial de manera diaria”.

La carta completa de los infectólogos:

Nos hemos reunido los infectólogos de la Ciudad de Bahia Blanca profundamente preocupados por el escenario actual en el que los casos de diagnóstico de COVID 19 se duplican dia a dia y en el claramente hay circulación local de SARS Cov19.

Entendemos que es un momento donde son necesarias acciones sanitarias mas agresivas para poder intentar controlar o al menos mitigar los efectos de la pandemia en nuestra ciudad.

La estrategia empleada en otras ciudades que están teniendo éxito en moderar la curva de contagios ,se basa fundamentalmente en dos acciones :

1-Fortalecer las medidas de aislamiento social

2-Identificar los casos de COVID 19 para poder aislarlos y evitar el contagio de las personas de su entorno

Todos nosotros trabajamos en Hospitales públicos y privados, y estamos convencidos de estar preparados en estos ámbitos para la atención de pacientes COVID19, pero reconocemos que la capacidad del sistema hospitalario es limitada ,y en la medida que aumenten los casos ,van a aumentar en consecuencia las hospitalizaciones y es probable que en breve el sistema se sature y no podamos brindar atención adecuada a todos los que lo necesiten.

Para evitar esta situación es necesario trabajar AFUERA del hospital,en el ámbito comunitario, en la prevención de nuevas infecciones. Sabemos además que contamos con un recurso muy limitado en salud comunitaria por lo que nuestra propuesta se basa sobre todo en optimizar el uso de estos recursos y en ofrecer nuestro asesoramiento y apoyo en forma voluntaria.

Para trabajar sobre los dos puntos antes mencionados necesitamos el apoyo incondicional de las autoridades y sumarnos a los esfuerzos de epidemiología de la subsecretaría de salud ,quienes ya vienen trabajando en este sentido desde el inicio ,pero que claramente están siendo sobrepasados por la situación. Ademas subrayamos que en las ciudades donde están teniendo éxito en la contención de la pandemia, el trabajo es multidisciplinario con apoyo de todos los sectores de la sociedad.

Concretamente proponemos:

Trabajar en las salas Médicas periféricas, transformándolas a todas en centros de vigilancia respiratorias, posibilitando el testeo con PCR en todas ellas, que sería realizado por el bioquímico si hubiera o por el personal medico entrenado para tal fin. Organizar un sistema de transporte y recolección de las muestras tomadas en las salas para ser procesadas en el Hospital Penna de Bahía Blanca al menos una vez por día.

Dividir geográficamente la ciudad de Bahía Blanca en dos, de tal forma que cada sector de la ciudad derive para su atención al HMALL o al Penna a los pacientes según corresponda, y que además los infectólogos de cada Institución asesoren al personal de las salas sobre los aspectos médicos de cada caso.

Intensificar las medidas de aislamiento social ,lo que claramente supone cambiar de fase ,y viendo la rapidez con la que esta subiendo la curva de casos pensamos en que pasar a fase 1 por dos semanas nos permitiría frenar la aparición de nuevos casos, aunque claramente el cambio de fase TIENE que estar acompañada de incremento en los testeos y aislamiento de positivos.

Estamos dispuestos a trabajar en forma voluntaria , saliendo del sector hospitalario ,sumando esfuerzos a los que ya vienen trabajando desde el inicio .