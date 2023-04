Gestión2.jpeg

La Plata: nuevos precios accesibles

La Municipalidad de La Plata dio a conocer el listado de precios accesibles tras alcanzar un nuevo acuerdo para los mercados Central y Regional de la capital bonaerense y especificó que esas ofertas estarán disponibles hasta este viernes.

En un comunicado, el gerente del espacio, Rubén Casanovas, informó que “siguen los descuentos en el almacén de comestibles, artículos de limpieza, perfumería y bazar de la nave 2, y en el sector de bebidas de la nave 3 del Mercado Central”, donde el miércoles continuará también la rebaja del 10% para jubilados.

Así, en la nave 1 del Mercado Central se ofrece el kilo de pan a $300, la docena de facturas a $630, dos prepizzas a $350 y medio kilo de pan rallado por $180; ofertas válidas para el pago en efectivo.

En tanto, en la fiambrería del sector, donde continúan las promociones de Cuenta DNI para el pago con QR, se puede conseguir el litro de leche Belgrano a $180, el kilo de queso cremoso a $1.400 y el pan lactal a $350.

A la vez, en la pollería se ofrece el kilo de filet rebozado a $1.750; el de tubo de calamar a $3.000 y el de cordero, a $1.350.

En el mismo sentido, en la nave 2 sigue la promoción de 2x1 en yerba Buen Día de 500 gramos por $499,99; el pionono Bonmase de 200 gramos a $479,99; el puré de tomates De la huerta por 530 gramos a $179,99, al igual que el medio kilo de pan rallado Lucchetti; y el cacao Chocolino por 800 gramos a $899,99.

En la verdulería pueden comprarse dos paltas por $300; un paquete de rúcula por $99; la bolsa de zapallo anco a $1.000; la unidad de choclo por $99; dos cabezas de ajo a $100; y el kilo de tomate de la zona a $150 (hasta agotar stock).

Gestión3(1).jpg

Chubut: novedosa acción solidaria

La Policía Comunitaria de Chubut puso en marcha una ingeniosa iniciativa para ayudar a los comedores y merenderos de la ciudad de Trelew y las bebidas alcohólicas secuestradas a los comercios que venden en forma clandestina las cambian por alimentos y artículos de primera necesidad para donar.

Según informó Diario Jornada, los efectivos y la Municipalidad suelen decomisar gran cantidad de bebidas alcohólicas en los procedimientos que realizan para evitar la venta clandestina, sobre todo en los barrios y, para darle una utilidad a esta mercadería que nadie puede reclamar, a la Policía Comunitaria se le ocurrió ofrecerla a los comercios de la ciudad y que éstos, a cambio, le entreguen alimentos no perecederos.

En este intercambio no hay dinero de por medio, sino alimentos que son destinados a entidades que todos los días le dan de comer a niños de la ciudad y el mecanismo fue autorizado por el Tribunal de Faltas de Trelew. “El comerciante nos recibe bien, sabe el trabajo que venimos haciendo con vecinos. No manejamos dinero, nos dan la bebida y por el monto que cuesta hacemos el recupero con alimentos no perecederos...”, señaló Valeria Luna, jefa de la Policía Comunitaria en diálogo con Cadena Tiempo.

Luna, quien es una de las agentes que está detrás de este proyecto que ya lleva realizados cuatro intercambios de bebidas por alimentos, añadió: “Nos parecía una picardía tener estas bebidas que no son reclamadas y propusimos esto. Los merenderos agradecidos porque hay muchos chicos que asisten a tomar la leche o a comer”.

Gestión4(1).jpg

Merlo ya tiene su Hospital Odontológico

Con la presencia del presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez, la intendenta de Merlo Karina Menéndez, autoridades provinciales y de la Universidad Nacional del Oeste, quedó inaugurado el Hospital Odontológico de Merlo, que funcionará para que los alumnos de la carrera de odontología de la Escuela de Ciencias de la Salud realicen sus prácticas.

Está ubicado en la calle Moreno Nº 786, esquina Libertad. La construcción tiene 775 m2, distribuidos en 3 niveles, y brindará acceso igualitario y oportuno a la comunidad a servicios personalizados, integrales e interdisciplinarios.

El objetivo fue desarrollar una unidad académico-asistencial destinada a la formación y atención odontológica de excelencia.

El intendente en uso de licencia expresó: “Finalmente ese sueño se transformó en realidad...”. Y resaltó que “hay que tener en cuenta que es una carrera muy cara, por eso queremos invitarlos a que formen parte de esta Universidad y puedan cumplir ese sueño”. Las instalaciones con las que cuenta son: sala clínica con 9 equipos odontológicos de última tecnología, sala de rayos x, un consultorio de admisión, recepción y derivación de pacientes, Sala de Simulación con 8 Equipos Odontológicos, laboratorio de materiales dentales equipado con maquinaria e Instrumental de última tecnología, sala de esterilización. y un aula para dictado de clase con capacidad para 50 alumnos.