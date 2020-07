Jose C. Paz, territorio arrasado: temor a saqueos y preocupación por "distrito liberado"

El ánimo de los casi 400 mil habitantes distribuidos en los 74 barrios del municipio de José C. Paz no es el ideal. Mientras en las últimas semanas la velocidad de contagios en Jose C. Paz se mantuvo por encima del 60% (hay 1130 casos positivos desde el inicio de la pandemia) y ya hay varios funcionarios del municipio con Covid-19, la localidad liderada por el intendente Mario Ishii es azotada por una seguidilla de actos delictivos que preocupa a los vecinos del distrito. “Es tierra liberada, todos los días nos enteramos de un robo diferente. Y lo peor es que nos dicen que la policía no da abasto”, denuncia un vecino.