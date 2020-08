Juan Andreotti visitó familias del Delta donde el Municipio instaló paneles solares

andreotti1.jpg "Tenemos que trabajar con los vecinos que hacen patria, cuidarlos y acercarnos; con los paneles, lo hemos logrado”, dijo Andreotti

“Ser independientes en el uso de la electricidad es de mucha ayuda para la calidad de vida de nuestros vecinos cuando antes solamente lo podían hacer en momentos puntuales sólo para bañarse o los quehaceres de la casa”, explicó el Jefe Comunal, quien recorrió la 3ra Sección de Islas acompañado del Presidente del HCD, Santiago Aparicio; el Secretario de Obras Públicas, Santiago Ríos; la Subsecretaria de Desarrollo Social y Políticas Ambientales, Eva Andreotti; el Director Gral. de Investigación y Cuidado de Recursos Naturales, Gabriel Tato; y el concejal Pablo Peredo.

Historias de vida

Luis Mendoza, habitante del arroyo Verón que se encuentra a casi 2 horas de viaje desde la parte continental de San Fernando, junto a sus hijos Iván y Ramiro confirmó el beneficio de estos equipos: “tuvimos la oportunidad de recibir los equipos solares y nos cambió totalmente la vida y el gasto que teníamos día a día con el combustible. Me dedico a llevar gente a pescar, vendo nueces, hago huertas, tengo colmenas. Pero acá no llega la luz, que llega hasta La Barca, a media hora de acá; pero ahora, enciendo el equipo y tengo luz, nunca nos quedamos sin batería para el consumo”, describió el vecino. “La visita del Intendente Andreotti me pareció estupenda”, señaló.

andreotti3.jpg Durante el recorrido, el jefe comunal de San Fernando dialogó con vecinos.

Su hijo de 11 años, Iván Mendoza Maciel, cursa el último año de la Escuela Primaria de Islas N°16. Él también compartió su opinión: “Es muy bueno porque hasta podemos jugar a la ‘Play’, antes no podíamos hacerlo durante el día. El profesor de artística nos manda las tareas por WhatsApp”.

Los hermanos del Arroyo Correntoso, Pedro y Antonio Bisanelli de 81 y 84 años, recibieron al Intendente y funcionarios tras haber probado los paneles solares durante unas semanas. Ellos se dedican principalmente a la actividad rural y forestal, con quintas, árboles frutales, madera de álamos y tienen un pintoresco taller de fabricación de botes.

“Hacía mucho que los habíamos pedido y andan perfectamente bien. Podemos prender motores en marcha sin girar la manivela, encender el televisor y varias luces, es más práctico que antes”, manifestó Antonio y, a su vez, Pedro coincidió: “Es una luz bárbara, con mucho brillo ¡me encadila!, me alegro mucho”.

El Director de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales del Municipio detalló el programa: “Son 60 las familias que habitan esta zona. Es la 2da etapa de instalación de equipos de energía limpia y renovable que sin dudas les cambia la forma de vida, es un aporte sustancial”.