Martínez: "No tuvimos financiamiento de obras de Nación ni de Provincia"

“Mi anhelo es poder tener la oportunidad de gobernar la provincia”, asegura en diálogo con Municipios. “Nosotros estamos convencidos de que tenemos el mejor equipo. La capacidad para que podamos gobernar el Chaco va a depender nada más del esfuerzo que podamos hacer para poder construir una alternativa y del puente que podamos generar con la sociedad que está agotada de los modelos tradicionales”, agrega. Y deja claro algunos de los pergaminos para ir en busca de ese lugar. “Resistencia tuvo como intendentes a tres exgobernadores, a un exministro de Obras Públicas, un exministro de Economía de tres provincias y nadie ha podido ordenar la mafia interna hasta que esta gestión pudo hacerlo”.

Periodista: ¿Cómo?

Gustavo Martínez: Jubilamos todos los puntos de corrupción que había y la verdad es que tenemos la capacidad para hacerlo a nivel provincial. Lamentablemente a veces cuesta instalar las alternativas cuando son nuevas, pero creo que es el camino que hay que tomar. Pero a nivel local iniciamos un proceso judicial en la Justicia federal por lavado de activos de distintos funcionarios sindicales que hoy se encuentran en una causa federal. Y se cortó todo tipo de vinculación con el sindicato de carácter económico. Esto permite que también hayamos iniciado un proceso ante el ministerio de Trabajo de la Nación para poder normalizar la organización sindical, porque también para nosotros eso es muy importante. Y eso cambia un poco la credibilidad del vecino respecto a la gestión en el municipio.

P.: ¿En qué sentido?

G.M.: Antes para tener un carnet de conductor a veces tenías que pagar a alguien, ni hablar de tener una habilitación comercial o para poder tener un plano aprobado de obra, que tardaba hasta 5 años para que te lo aprueben. Hoy hasta el edificio de mayor altura tiene una tabla donde el municipio se exige a darte en un tiempo de 15 días a 6 meses como máximo, si es el máximo nivel de altura, la aprobación del proyecto y esto es muy importante.

P.: ¿Qué problemas te trajo este corte a las mafias?

G.M.: Todavía tenemos algunos ribetes internos. Siempre hay problemas, pero creo que ya se está consolidando un cambio muy importante. Pero además prohibimos el ingreso de más personal. En lo que va de los tres años de gestión, no tuvimos ingresos masivos de personal excepto algunos profesionales necesarios para distintos programas, pero no hemos hecho el uso masivo del personal, que es un poco el problema que tenía el municipio, que cada intendente que pasaba te dejaba dos mil empleados más.

P.: Hablás de todo lo que recibiste. Tu predecesor es el actual gobernador Coqui Capitanich. ¿Cómo es el vínculo actual?

G.M.: No tenemos una vinculación cotidiana de gestión, porque lógicamente somos de espacios políticos distintos. Digamos que podemos tener acuerdos coyunturales, en cada momento de la coyuntura electoral, pero somos de espacios distintos. Ellos tienen su plan de gestión: avanzan con obras financiadas, ejecutadas por el propio Gobierno provincial en la capital. Siempre estuvo esta idea de avasallamiento y de autoritarismo de la Provincia sobre la Ciudad, no es nuevo. Pero creo que en algún momento se tiene que ordenar esta cuestión.

P.: ¿Cómo calificás hoy justamente la gestión de Capitanich a nivel provincial?

G.M.: Creo que en materia de infraestructura y de desarrollo se hizo y se está haciendo muchísimo. Me parece que el déficit está en extremar la cantidad de recursos que se tercerizan a través de particulares, llámese movimientos sociales, piqueteros, fundaciones, cooperativas, lo que fuera. Y la cuestión administrativa interna que tiene que ver con el servicio personalizado, que tiene que prestar cada agente del sector público, al vecino y a la vecina.

P.: El hecho de que haya confirmado que irá por un nuevo mandato, ¿impacta en tus aspiraciones?

G.M.: No, nosotros seguimos trabajando para ser una alternativa provincial. Conocemos los problemas del Chaco, tenemos el equipo y la capacidad para gestionar el ordenamiento que necesita la provincia, porque claramente más allá de los megaplanes de infraestructura, el problema es a veces el funcionamiento interno. Muchas cosas se pueden maquillar, porque la situación fiscal está muy bien, es solvente. Los estados provinciales tienen un respaldo muy importante con distintos fondos de contingencia que permite tener holgura, pero claramente hay mucho déficit en funcionamiento y desorden del funcionamiento interno dentro de las administraciones de los recursos públicos. Hay que limpiar los nichos de corrupción de una vez por toda, tratar de direccionar los fondos directamente a cada ciudadano, sin intermediación.

P.: ¿Qué te generó la idea de adelantar las elecciones y eliminar las PASO?

G.M.: Es algo que hay que resolver ya. En cualquiera de los dos escenarios nuestra fuerza política, digamos, no tiene PASO. Al ser una fuerza política que tuvo su primera experiencia en el 2019 en la capital, ganando la elección. Si hay PASO o no hay PASO, al no tener nosotros competencia interna, la verdad que no nos significa nada. Sí nos parece que hay que resolverlo cuanto antes porque no podemos estar permanentemente en este debate, que no es la agenda de la gente.

P.: ¿Cuál es la agenda de la gente?

G.M.: El laburo, la economía. Porque la plata no alcanza. Poner el ojo en el sistema sanitario, el sistema educativo, la seguridad. No pasa por la agenda si la PASO sí, o la PASO no. Es más vinculada a la estrategia de cada fuerza política que a la realidad.

P.: ¿Resistencia hoy está a la altura de competir con otras capitales del NEA?

G.M.: Por supuesto que sí. Generamos la transferencia de parques urbanos para la ciudad de Resistencia, entre ellos el parque autódromo que lo recibimos en febrero de este año totalmente destruido, abandonado. Con ocho años de circuito sin que se corra ningún tipo de carreras. Lo recuperamos en el mes de mayo ya estábamos haciendo el zonal chaqueño. Luego hicimos el zonal santafecino y ya tuvimos autorace, picada, karting, hicimos circuitos callejeros de karting. Tuvimos el Top Race hace 15 días, antes de fin de año estamos pensando una fecha de Rally Cross. Estamos posicionando a la ciudad de Resistencia como un centro de eventos de turismo económico. La expansión económica es ligar al turismo social al turismo deportivo al turismo cultural al turismo del espectáculo. En la Bienal de la cultura este año tuvimos la presencia de un millón de visitantes, de los cuáles ciento diez mil fueron de afuera de la provincia, más casi veinte mil del exterior. Esto es muy importante porque para nosotros es muy importante que ingresen divisas, que ingresen recursos a nuestra ciudad de la mano del comercio, de los servicios de hotelería, la gastronomía, y que está logrando una expansión muy importante.

P.: Una apuesta...

G.M.: Así es. Por eso lo planteamos filosóficamente. De esta situación se sale de la mano del sector privado. No se sale compitiendo con el privado. Dando oportunidades de crecimiento, hemos licitado las obras, y ahora estamos en proceso de adjudicación para que se comience en la primera semana de enero la expansión de nuestra peatonal. Va a ser el centro comercial a cielo abierto más grande de la Argentina en longitud y en cantidad de comercios.

P.: ¿Hay vínculo con los intendentes de las otras capitales del norte? ¿Hacen pedidos en conjunto para Nación más allá de los colores políticos?

G.M.: Sí, estamos en contacto, estamos pensando poder organizar una reunión en el mes de diciembre, tanto con Bettina Romero, de Salta; como con Raúl Jorge, de Jujuy; Eduardo Tassano, de Corrientes; Jorge Jofre, de Formosa; Germán Alfaro, de Tucumán. Con ellos venimos conversando para poder lograr que se pueda generar un espacio de las capitales del norte del país, que tienen una agenda distinta a la de las provincias, porque claramente las capitales tienen la mayor complejidad, porque concentran de 9 millones de habitantes que hay en las diez provincias del norte de la Argentina, 4,5 millones de personas. Porque claramente no tenemos la misma participación en lo que hace al presupuesto que viene de Nación.

P.: ¿Sentís que hay una falta de presencia de parte de la Nación en lo que tiene que ver con recursos?

G.M.: Tenemos una falta importante de recursos de Nación. No tenemos. Pedimos una sola obra de un parque urbano, que Nación propició la licitación y que luego de esa licitación nos suspendieron y pidieron que devolvamos el anticipo que nos hicieron. Así que no tuvimos ninguna obra hecha con financiamiento nacional, ni tampoco ninguna obra hecha con financiamiento provincial.