Elevada carga impositiva: los municipios cobran 82 tipos de tasas pese a los reclamos de Luis Caputo

La creatividad tributaria de las comunas sigue intacta. Los municipios cobran tasas y derechos sobre una amplia variedad de actividades económicas y, pese a los reiterados cuestionamientos del ministro de Economía, Luis Caputo, la cantidad de imposiciones no se redujo respecto del año pasado.

La batalla del ministro de Economía, Luis Caputo , contra la imaginación tributaria de los intendentes en Argentina apenas ha comenzado y, al parecer, el titular del Palacio de Hacienda no viene teniendo éxito. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) logró distinguir 82 tipos de tasas y derechos que cobran las comunas y con ellos se llevan el 13,3% de los recursos que se recaudan al año en el país.

La cantidad de imposiciones comunales de 2026 es la misma que la del año pasado. El dato forma parte del Vademécum Tributario elaborado por el IARAF. En ese trabajo, la entidad logra distinguir 150 imposiciones en el consolidado nacional.

El dato a tener en cuenta es que las provincias son las menos "creativas" al momento de crear impuestos. Se arreglan con 28 tributos diferentes . La Nación tiene 40 , cinco menos que el año pasado, que tienen que ver con los tributos que se derogaron con la Reforma Laboral .

En rigor, los municipios tienen tasas y derechos para casi todas las actividades económicas. Las más cuestionadas son la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) , que se aplica con la misma base tributaria de Ingresos Brutos , y la tasa vial para combustibles , que se agrega al litro de nafta que venden las estaciones de servicio.

Ambos tributos son verdaderos impuestos que, por norma constitucional, no pueden cobrar. Es de recordar que mientras los impuestos gravan alguna manifestación de riqueza, las tasas son el precio por un servicio determinado. La más común es la de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) , que algunos intendentes aprovecharon para colgar de las facturas de electricidad domiciliarias.

En algunas comunas, si una persona se extravía, probablemente reciba una factura del intendente. Se cobra una tasa por búsqueda y rescate. No hay que engañarse por el nombre: se trata de los servicios que se pagan si un turista se pierde en la montaña.

También se imponen tasas por la comercialización de envases de plástico. Se trataría de una "ecotasa". Es una especie de derecho para poder vender en el distrito productos envasados con plástico. En la zona del Delta del Paraná se percibe una tasa por movimiento de tierras entre islas.

Las tasas municipales alcanzan también a la venta de bebidas alcohólicas. Las comunas además cobran derechos por la instalación de antenas y estructuras en la vía pública y, a su vez, otra tasa por la inspección de dichas estructuras.

En algunos casos se cobra una tasa genérica denominada "Servicios Urbanos Municipales", que en realidad es lo que se conoce como Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

La batalla de Luis Caputo

Luis Caputo mantiene una prédica constante contra los intendentes por aplicar algún derecho o tasa a todo lo que puedan. Uno de los reclamos más fuertes tiene que ver con la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos.





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La otra disputa tiene que ver con la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) y la Tasa Vial. Recientemente, el Banco Central autorizó a los bancos a abrir las cuentas de sus clientes en sucursales donde la presión tributaria sea menor.

Por caso, si una entidad está en una ciudad A que cobra TISH y tiene otra sucursal en una ciudad B donde no se cobra, podrá trasladar las cuentas contablemente hacia la otra ciudad, aunque la persona siga operando en su agencia habitual.

Hay que tener en cuenta que, con el desarrollo del homebanking, resulta indistinto para el cliente el lugar donde esté contablemente radicada su cuenta.