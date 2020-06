Pilar: oficialismo no acompañará rendición de cuentas de Ducoté

muni-GESTION PILAR.jpg La rendición de Ducoté "es invotable", consideró Filgueira.

Filgueira trazó diferencias respecto a las posiciones en que cada gobierno tuvo que administrar afirmando que: “Una cosa es que te agarre una pandemia, un virus, que ponga en riesgo la vida y la salud de la gente, y que afecte la economía del mundo entero, y otra muy distinta que te agarre un gobierno que te oprime, que te complica la vida, y que te pida siempre un esfuerzo más; y que haga que la mayoría la pasen cada vez peor”.

Mejor preparados

En la misma línea se manifestó el concejal Silvio Rodríguez: “el Coronavirus muestra más aún la terrible desigualdad que hay en nuestro país y que veníamos señalando hace tiempo. Pero además, deja de manifiesto la importancia de un Estado presente, que se preocupe, por ejemplo, por la salud. Si no hubiéramos tenido estos días de aislamiento para preparar el sistema sanitario, hubiésemos tenido que hacerle frente a la pandemia con 9 respiradores en el Sanguinetti. Hoy ya hay 30. Además de que se está por terminar un hospital en Derqui, con equipamiento de primera tecnología”.

El concejal Juan Pablo Roldán reafirmó la posición, asegurando que el gobierno saliente dejó más problemas que soluciones en la mayoría de las áreas, lo que definiría que no voten las cuentas de Ducoté: “Recibimos un sistema de salud que refleja el abandono y la desidia del gobierno anterior. Y pasó lo mismo con las escuelas, con desarrollo social, con cultura y con cada una de las áreas. En Pilar eso no puede volver a pasar, y nuestra posición va a seguir siendo firme, por eso no vamos a acompañar la rendición”.

La vuelta al ruedo

El Honorable Concejo Deliberante volvió a sesionar la semana pasada al tratar, en sesión extraordinaria, el programa de Comercios Cuidados enviado por el Intendente Federico Achával con el fin de contener financieramente a los comerciantes locales en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Durante esa sesión el presidente del cuerpo, Maximiliano Voss, adelantó que el HCD ya cuenta con la Rendición de Cuentas del último período de gobierno del ex intendente Ducoté, la cual se buscará rechazar por parte del oficialismo al estar, además, siendo el ex intendente investigado por la justicia en varias causas por corrupción y malversación de fondos públicos.

“En 2019, después de 4 años de gobierno de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, 1 de cada dos jóvenes era pobre, muchos de ellos sufrían hambre, tuvimos que declarar la emergencia alimentaria. A 35km de la Capital Federal familias enteras con hambre o con incapacidad de comer adecuadamente. La leche y el pan aumentaron a más del doble. La carne se transformó en un lujo, los servicios básicos, como la luz y el gas, también. Se cerraron 20 mil empresas, se recortaron jubilaciones y pensiones. Y no fue el resultado de una catástrofe climática, ni sanitaria. Fue el resultado de un modelo económico, político y social que lo vemos reflejado en la rendición de cuentas de Ducoté, y que vamos a volver a ponerlo sobre la mesa, para saber de dónde venimos y a dónde no queremos volver”, disparó Filgueira.