Rispideces y falta de diálogo en las transiciones de las capitales del NOA

El dato no es menor porque se trata de dos distritos que concentran más de un millón de habitantes, por lo que tienen un peso electoral de relevancia en cualquier comicio.

En ambos y a favor de la candidatura a presidente de Sergio Massa, de Unión por la Patria (UP), los jefes municipales que llegan están alineados con la Casa Rosada, por lo que sus espacios trabajan para el binomio que se completa con Agustín Rossi, aspirante a la vicepresidencia.

En Tucumán, el 29 de octubre, el larretista Germán Alfaro le pasará los atributos a la aún diputada nacional peronista Rossana Chahla; mientras que el 10 de diciembre la salteña Bettina Romero, referente de Salta Nos Une, que juega con Juntos por el Cambio (JxC), dejará su oficina para que la ocupe Emiliano Durand, del Frente

Vamos Salta, aliado del gobernador Gustavo Sáenz, quien tiene una cercana relación con Massa.

Tucumán, vecinos hicieron “tronar el escarmiento”

San Miguel de Tucumán concentra en 90 km2 un total de 584.798 habitantes, de acuerdo al último Censo Nacional. Es el motor de la actividad gubernamental, comercial, financiera y artística de la provincia, más allá de ser la caja de resonancia de conflictos sociales y políticos que confluyen en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, cuando sus vecinos salen a la calle. Por estas mismas razones, tiene una demanda permanente de servicios públicos y en los últimos años estos han sido el principal déficit, sobre todo, en los barrios, lo que explica en parte la derrota de Alfaro, que intentó en vano que su esposa, la senadora nacional Beatriz Ávila, lo sucediera. “Abandonó la gestión”, es la crítica en la que coinciden hombres y mujeres cercanos al aún intendente, por enfrascarse en una larga y cuesta arriba interna para dirimir quién encabezaría en Tucumán la fórmula para gobernador y vice. Por mediación nacional, la balanza se inclinó a favor del diputado nacional radical Roberto Sánchez. Cerró arriba pero no hacia abajo el binomio, una de las razones de la aplastante derrota en junio. El peronismo se impuso con el 55% de los votos y JxC rozó el 33%, con derrota en la capital.

Desde entonces apenas hubo contacto entre Alfaro y Chahla, solo unos mensajes por WhatsApp de hace dos semanas y que el primero hizo públicos para mostrar que algún nivel de vínculo mantenía con la intendenta electa. Nada de dialogar mano a mano, lo que podría facilitar la transición. Sí hubo una reunión entre el secretario de gobierno municipal, Rodolfo Ocaranza, y asesores de la diputada nacional, en la que el funcionario entregó documentación relacionada con el estado del transporte público de pasajeros que antes había sido requerida por Chahla, mediante una nota. Pasa que el servicio de ómnibus se encuentra “en emergencia”, como lo describió el gobernador electo Osvaldo Jaldo, y el 50% de los ómnibus que recorren a diario la provincia, algo así como 450, circula por San Miguel de Tucumán. Este municipio detenta el poder de conceder las licencias en ese distrito y de ejercer un control, lo que no habría sido realizado de manera efectiva y de ahí las constantes quejas vecinales por el costo del boleto, de $ 120 en la actualidad, por el cumplimiento de horarios y el estado de las unidades que, de acuerdo a un informe, tienen un promedio de antigüedad de una década. Es decir, es un parque viejo y con numerosos déficit. Un ejemplo, solo 40 unidades tienen rampa para discapacitados.

Chahla recibirá también una administración en la que fracasó el intento de modernizar el céntrico Mercado del Norte, edificio emblemático, obras que se judicializaron y paralizaron por cuestionamientos a la empresa que tendría que haber realizado los trabajos. A Alfaro tampoco le fue bien cuando avanzó con el estacionamiento pago y medido. Por vicios de concesión a una firma de Buenos Aires, que se quedaba con el 85% de lo recaudado, la justicia tucumana hizo caer el vínculo. A estos déficits se suman los problemas a diario en el obsoleto sistema de semaforización, el vencimiento del contrato con la empresa que realiza la recolección de residuos, centro de críticas constantes, y las habituales quejas por el estado de las calles y el alumbrado público en los barrios. Revertir estos escenarios no serán fáciles para Chahla pero su resolución se podría haber facilitado si hubiera existido diálogo con el intendente saliente, renuente a concretar un encuentro cara a cara, reconocido por un concejal alfarista saliente.

Salta capital, a cara de perro

La capital salteña tiene 627.107 habitantes en 120 km2. Fue una sorpresa el resultado de la elección para la intendencia. Bettina Romero, cuyo padre es el actual senador y exgobernador Juan Carlos, opositor al oficialismo nacional, y nieta de Roberto, también ex jefe provincial, iba por la reelección pero no pudo ser. El 14 de mayo fue derrotada por Emiliano Durand, empresario de medios de comunicación y referente del Frente Vamos Salta, quien se impuso por el 38% de los votos, frente al 20% que obtuvo la intendenta. Durante gran parte de la primera gestión del gobernador Gustavo Sáez, entre 2019 y este año, se mantuvo cercana a la Casa de Gobierno de su provincia pero unos meses antes de las elecciones, el mandatario se inclinó por Durand cuando construyó una gran alianza electoral que hizo posible su reelección, en la que incluyó radicales y hombres y mujeres del PRO.

Bettina Romero no sólo no pudo contra esa gran alianza, su derrota también tiene origen en fuertes críticas por la casi nula aplicación de políticas de contención social, más déficits en servicios esenciales, como alumbrado público, estado de calles y desagües, algo que genera numerosos problemas en la temporada de lluvias. A este escenario se le sumaron algunas obras de relevancia inconclusas, como el puente sobre el río Arenales, la recuperación del canal de avenida Yrigoyen y la recuperación de la céntrica Plaza 9 de Julio. La oposición del Concejo Deliberante denuncia que no hubo rendición de cuentas, pese a los pedidos para que eleve un detalle del estado de los trabajos y los montos que se destinaron.

En los últimos días, el vicepresidente del cuerpo, José Gauffin, diputado provincial electo por JxC, señaló en una entrevista que Durand recibirá el municipio con numerosos problemas para resolver, como contratos de obras iniciados y paralizados, o el contrato con la firma que debería poner en marcha el sistema de fotomultas, aún sin aplicación, sobre el que ya anticipó su oposición el jefe municipal entrante y que fue observado por el Tribunal Administrativo de Falta.

Lo más complejo, de todos modos, al igual que en el caso tucumano, es la ausencia de diálogo entre Romero y Durand. Solo hubo un encuentro de camaradería tres días después de los comicios del 14 de mayo pero nada, desde entonces. La situación se tensó cuando en septiembre, el equipo de comunicación de Romero colgó en redes sociales un comunicado oficial que sostenía: “A pesar de nuestros esfuerzos por fomentar un ambiente de colaboración y apertura, el intendente electo y su equipo han declinado la invitación para realizar la reunión en el Centro Cívico Municipal y han expresado su interés en llevar a cabo el encuentro de manera secreta en un hotel céntrico, a puertas cerradas...”.

La respuesta del Durand no se hizo esperar y se desmintió la supuesta invitación y la respuesta. Para un asesor del nuevo intendente, en diálogo con Ámbito, se trató de una suerte de “cortina de humo” para forzar una foto y no una verdadera transición que incluya respuestas a pedidos de informes que se solicitaron. Lo que más preocupa por estas horas a la gestión que asumirá en diciembre es que Romero no entregue el municipio con déficit, ni comprometa las finanzas. Se verá.