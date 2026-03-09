San Isidro: en febrero hubo 238 detenidos en más de 1.400 operativos de seguridad + Seguir en









El Municipio realizó controles en avenidas y calles clave, en coordinación con fuerzas bonaerenses y de distritos vecinos, para prevenir el delito.

Los operativos contaron con la participación de móviles, motos y oficiales de la Patrulla Municipal.

Durante el mes de febrero, el municipio de San Isidro llevó adelante 1.456 operativos de seguridad en los que se identificaron a 20.834 personas y se inspeccionaron 7.626 vehículos. Los operativos contaron con la participación de móviles, motos y oficiales de la Patrulla Municipal.

En total hubo 238 detenciones. Entre ellas, 165 personas fueron capturadas por poseer impedimentos legales o pedidos de captura activos —incluyendo casos de incumplimiento de cuota alimentaria o violencia de género—, mientras que otros 60 delincuentes fueron aprehendidos en flagrancia durante la comisión de ilícitos. Los 13 restantes fueron detectados gracias al sistema de Lectoras de Patentes (LPR).

Los procedimientos se desarrollaron en puntos estratégicos como las avenidas y calles Perito Moreno, Thames, Fondo de la Legua, Blanco Encalada, Unidad Nacional, Santa Fe, Roque Sáenz Peña, Gral. Pueyrredón, Paraná, Tomkinson y Uruguay. Además, se trabajó en arterias paralelas y en operativos conjuntos con las fuerzas de seguridad de San Martín y Vicente López para blindar los accesos y egresos del partido.

san isidro "Estamos volcando todos los recursos a la calle para recuperar la tranquilidad del vecino. La combinación de patrullajes con tecnología de punta nos permite saturar zonas críticas y cerrar el paso a la delincuencia en los límites del partido", detallaron desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro.

La inversión tecnológica es uno de los pilares de la gestión de Ramón Lanús, quien desde el inicio de su mandato reforzó la Patrulla Municipal con más oficiales y móviles. Actualmente, el distrito cuenta con 2.646 nuevas cámaras de videovigilancia de última generación con resolución 4K y 170 dispositivos con lectoras de patentes conectados a la base de datos de vehículos con pedido de secuestro (SIFCOP).

