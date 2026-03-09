Juan Bautista Mahiques propuso al abogado Matías Álvarez para conducir la UIF

El abogado y fiscal federal coadyuvante de PROCUNAR fue impulsado para liderar la Unidad de Información Financiera. La designación forma parte de los cambios que impulsa la nueva conducción del Ministerio de Justicia.

La transición en el Ministerio de Justicia sumó un nuevo capítulo luego de que Juan Bautista Mahiques propusiera este lunes al abogado Matías Gabriel Álvarez para asumir como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) , en el marco de una serie de cambios impulsados tras la salida de Mariano Cúneo Libarona de la cartera.

La llegada de Mahiques al frente del ministerio coincidió con el pedido de dimisión a las autoridades de distintos organismos clave , entre ellos la Inspección General de Justicia (IGJ) , la UIF , el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) , la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados .

Según trascendió, la decisión responde a una estrategia de revisión integral de las estructuras bajo la órbita del Ministerio de Justicia . Aunque la UIF depende formalmente del Poder Ejecutivo , los cambios se coordinan con la cartera para imprimir una nueva orientación en áreas consideradas sensibles del Estado .

En ese contexto, Mahiques aseguró en diálogo LN+ el ofrecimiento a Álvarez, a quien definió como un funcionario "intachable" y detalló cual era su situación actual: "Trabaja con el doctor Diego Iglesias, que es el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad".

Matías Álvarez es un abogado argentino con trayectoria en el ámbito penal, especializado en criminología, narcocriminalidad y derecho penal económico . Actualmente se desempeña como Fiscal Federal Coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) , donde coordina investigaciones y litigios estratégicos en la Ciudad de Buenos Aires .

A lo largo de su carrera también integró equipos en la Justicia Federal y participó en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (AIAMP), donde desde 2017 actúa como co-coordinador adjunto, con tareas vinculadas a la cooperación regional frente al crimen organizado.

La propuesta para que Álvarez conduzca la UIF se produce tras una serie de movimientos internos dentro del organismo, entre ellos la salida de Paul Starc y la llegada de Ernesto Gaspari al frente de la unidad.

juan-bautista-mahiques-04032026-2196269 Juan Bautista Mahiques y la reorganización del Ministerio de Justicia.

La UIF es el organismo encargado de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y recientemente había reforzado controles sobre la financiación de armas, además de participar en una revisión internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En el plano académico, Álvarez ejerce como docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dicta materias vinculadas al derecho penal y coordina la especialización en investigación de la delincuencia organizada.

Además, participa en programas de formación en psicología forense y colabora como docente invitado en diplomaturas y maestrías sobre lavado de dinero, crimen organizado y derecho penal económico.

Entre sus publicaciones se incluyen artículos sobre contrabando y narcocriminalidad, además de la coautoría de la Guía de Buenas Prácticas en Materia de Drogas para la AIAMP. En 2021 también integró el grupo de expertos que elaboró la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Su experiencia académica y profesional también abarca investigaciones sobre procesos urgentes y acceso a la justicia penal, desarrolladas en la Facultad de Derecho de la UBA.

Reorganización institucional en organismos clave

En paralelo a la eventual designación en la UIF, el Ministerio de Justicia avanza en una reorganización de distintas áreas bajo su órbita.

Uno de los organismos que también recibirá nuevas autoridades es la Inspección General de Justicia, actualmente a cargo de Daniel Vítolo, en medio de la disputa entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La IGJ había solicitado la designación de veedores para supervisar los estados contables y financieros de la AFA, así como sus relaciones con empresas nacionales y extranjeras.

Por su parte, la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados también atravesarán cambios, aunque el propio Mahiques dejó abierta la posibilidad de que Alejandro Malik continúe en su cargo.

La transición entre la gestión de Cúneo Libarona y la llegada de Mahiques se llevó adelante mediante reuniones reservadas en la Casa Rosada, con participación de figuras del oficialismo como Karina Milei y Santiago Viola, el nuevo secretario de Justicia.

Durante esos encuentros se acordó mantener las ternas ya propuestas para jueces y fiscales y priorizar la definición de pliegos pendientes, mientras que las decisiones sobre cargos clave como la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría del Pueblo quedaron postergadas para una etapa posterior.