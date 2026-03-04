San Isidro anunció que incorpora 225 armas no letales para reforzar la seguridad + Seguir en









Lo adelantó el intendente Ramón Lanús durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Se trata de una herramienta clave para incapacitar a sospechosos sin usar armas de fuego. La Patrulla Municipal también sumará más oficiales, motos, patrulleros y cámaras de videovigilancia.

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Isidro, el intendente Ramón Lanús anunció un ambicioso plan de refuerzo para el año 2026, con la novedad de la incorporación de 225 armas no letales para los agentes municipales.

“El área más sensible para los vecinos y para nuestra administración es la seguridad. A pesar de que es competencia de la Provincia de Buenos Aires, siempre dijimos que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad en San Isidro y nos estamos haciendo cargo. Es mucho todo lo que logramos en poco más de dos años. Sabemos que todavía falta pero estamos convencidos de que vamos por el camino correcto. Vinimos a hacer las cosas de forma diferente y estamos obteniendo buenos resultados”. Como ejemplo de ello, afirmó que el robo automotor cayó un 40%, los robos en finca un 25% y los robos en vía pública un 12%, entre 2025 y 2024.

En ese marco, Lanús anunció para este año la incorporación de 225 armas no letales “para dotar a los agentes municipales de más capacidad de acción; son herramientas clave para incapacitar a sospechosos sin usar armas de fuego”, especificó.

Entre los principales anuncios de Seguridad para 2026, el intendente detalló:

Ampliación de la compra de cámaras de vigilancia hasta llegar a un total de 2910 (10 cámaras cada 1000 habitantes) y 200 cámaras lectoras de patente (30 más que las actuales).

Creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal, que permitirá integrar funcionalmente el trabajo en el territorio de la Patrulla Municipal con el del COM, para ser mucho más eficaces en los desplazamientos, en la distribución de los recursos y en la prevención del delito.

Equipamiento del 100% de los vehículos de la Patrulla Municipal con cámaras nuevas, específicas para vehículos policiales, conectadas al COM en tiempo real por 5G, que pueden transmitir en vivo las imágenes y el sonido tanto al interior como al exterior del vehículo.

Incorporación a la Patrulla Municipal de 100 nuevos oficiales de seguridad.

Adición a la flota de 20 nuevas motos y renovación de 27 patrulleros.

En acuerdo con la provincia de Buenos Aires, suma de una nueva base de UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) en La Cava. “Sabemos que todavía queda mucho por hacer. No somos ajenos a la preocupación de los vecinos y nos duelen las situaciones de inseguridad”, reconoció el intendente.

Lanús también se refirió al contexto nacional y al rol de los municipios: “La Argentina en la que vivimos, con los problemas urgentes que tiene, no le es ajena a los vecinos de San Isidro. Acompañamos los esfuerzos del Gobierno Nacional, y el de cada uno de los argentinos”.

