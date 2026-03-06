Quilmes: Israel donó una ambulancia para los bomberos voluntarios de Solano + Seguir en









El gobierno israelí hizo entrega del vehículo equipado con tecnología de alta complejidad. En el acto estuvo presente el embajador, Eyal Sela, y el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo.

El embajador de Israel, Eyal Sela, junto al diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo.

A la par de la guerra en Medio Oriente, el gobierno de Israel donó una ambulancia equipada con tecnología de alta complejidad los bomberos voluntarios de San Francisco Solano, Quilmes, para que la localidad pueda contar con una mayor capacidad de respuesta ante las emergencias. Del acto de entrega participó el embajador israelí, Eyal Sela.

El equipamiento médico para esta zona postergada del partido de Quilmes llegó luego de las gestiones realizadas por el diputado bonaerense de La Libertad Avanza y ex Secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo, quien destacó el trabajo realizado entre La Libertad Avanza y la Embajada de Israel, al destacar que “Israel hoy nos está donando vida”.

“Para Solano contar con la capacidad de tener una ambulancia más o una menos, es la diferencia que hay en el tiempo de respuesta y lo que puede determinar si una vida se salva o se pierde”, explicó Sotelo, y remarcó: “No es menor que esto se dé gracias a la buena relación que existe hoy entre el gobierno de Javier Milei y el Estado de Israel. En un momento donde hay conflictos y en medios internacionales se dicen tantas cosas, hoy se demuestra con hechos. Estos gestos son más importantes que cualquier otra cosa”.

AMBULANCIA QUILMES 2 El vehículo cuenta con tecnología de punta para responder a emergencias médicas. “Estamos demostrando que se pueden hacer cosas para mejorar la vida de los vecinos de Quilmes, gestionamos sin ser gestión”, sostuvo Sotelo, quien adelantó que la Libertad Avanza en Quilmes se está “preparando para cosas grandes”.

Por su parte, el presidente de Bomberos Voluntarios de Solano, Diego Diez, explicó que “esta unidad es vital para Solano, entendiendo que el éxito de la emergencia es la velocidad de respuesta”, y agregó: Nosotros como comisión directiva pedimos ambulancias porque el dato mata al relato. El Same de Quilmes tiene entre cinco y siete ambulancias para todo el distrito y llegan tarde a Solano.

Participaron del acto de entrega del equipamiento médico, el bloque de concejales de La Libertad Avanza en el distrito; el Centro Español; la Cámara de Comercio de Solano; el Roraty Club Solano; el Círculo Fratelli di Italia; el grupo Scaout de Solano; la Iglesia San Francisco Solano; el Centro recreativo Abruzzeses; El Foro de Seguridad Solano; El Rotary Cruce Varela; la Asociación italiana Santa Ana; y Comerciantes de Solano.

