Los mejores rincones de Entre Ríos para disfrutar el fin de semana largo de marzo

La provincia del Litoral tiene un gran atractivo, convirtiéndose en una gran alternativa para las escapadas rápidas.

Con una calma que genera envidia, la provincia tiene destinos más que interesantes para una escapada rápida. Argentina.gob.ar

Entre Ríos se consolida como una de las atracciones principales para el turismo durante los fines de semana largos. La provincia cuenta con rincones que escapan a los típicos circuitos aglomerados de gente, ofreciendo una verdadera desconexión a pocos kilómetros de las grandes ciudades.

Para el próximo feriado de marzo, existen alternativas que combinan historia, naturaleza y una gastronomía local interesante, sin la saturación de los destinos más populares. Estos lugares resguardan un ritmo muy tranquilo, con propuestas al aire libre que invitan al descanso.

Urdinarrain Argentina.gob.ar 1 Urdinarrain es una alternativa más que interesante para el turismo, ya que tiene mucho para ofrecerle a sus visitantes. Argentina.gob.ar Urdinarrain Urdinarrain destaca por su fuerte impronta de tradiciones gauchas e inmigrantes. Uno de sus focos principales es el Complejo Cultural La Estación, un espacio recuperado en el antiguo predio ferroviario que hoy funciona como centro de ferias y exposiciones. A pocos minutos del casco céntrico se encuentra el balneario Arenas Blancas, un sector con playas de arena fina sobre el río Gualeguay habilitado para pasar la tarde junto al agua.

El recorrido por sus calles permite observar la arquitectura de las primeras casonas fundacionales. En cuanto a la oferta gastronómica, los visitantes suelen concentrarse en las cantinas tradicionales y peñas de la zona, donde los menús fijos incluyen asado, empanadas cortadas a cuchillo y cervezas artesanales producidas dentro de la misma localidad.

Basavilbaso Históricamente reconocida como la capital de los trenes en la provincia, Basavilbaso mantiene intactos su galpón de máquinas y la antigua estación. No obstante, el principal atractivo para el descanso es su complejo termal, el cual cuenta con cuatro piletas de agua salada a alta temperatura ubicadas en un entorno rural, alejadas del ruido urbano.

Basavilbaso Termas de Basavilbaso Basavilbaso tiene a sus termas como grandes protagonistas para maravillar a sus visitantes. Termas de Basavilbaso La ciudad también funciona como núcleo del circuito histórico de las colonias judías, conservando sinagogas antiguas de chapa que pueden visitarse. La herencia de estos inmigrantes se mantiene presente en las panaderías del centro comercial, donde se consiguen a diario especialidades típicas como knishes de papa, bohios y strudel para acompañar la merienda. La Paz Ubicada directamente sobre la ribera del río Paraná, La Paz es un destino enfocado en la actividad pesquera y la navegación. Desde la costa parten excursiones fluviales hacia la reserva Curuzú Chalí, un sistema de islas que permite observar de cerca la fauna autóctona. Fuera del agua, la Reserva Municipal La Curtiembre cuenta con senderos de monte espeso preparados para el ciclismo y las caminatas. La Paz Turismo La Paz La Paz hace juego con su nombre, ya que muchos logran descansar del ruido de la ciudad en este rincón de la provincia. Turismo La Paz La economía y la cultura del lugar giran en torno al río, algo que se refleja de manera directa en sus comedores costeros. Allí, la oferta culinaria se basa estrictamente en la pesca fresca del día, con raciones abundantes donde resaltan preparaciones como el surubí a la pizza, el dorado a la parrilla y las tradicionales bandejas de pescado frito.

