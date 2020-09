Tandil: modelo "separatista" de Lunghi perjudica al sector pyme

Como consecuencia de esta acción, el ejecutivo municipal se corrió de la normativa y dejó a cientos de familias que viven del turismo y la cultura sin un ingreso inmediato para paliar la grave situación que atraviesa el sector. En diálogo con medios locales, el ministro Costa aseguró hoy que “todos los municipios accedieron y aceptaron las normativas. Desde el 15 de agosto todos tenían conocimiento de los requisitos”. Y agregó que “acá no hay represalia, no hay castigo, no hay medidas arbitrarias. Al revés, arbitrario es cuando los fondos se distribuyen de una manera que no queda clara. Acá se estableció cuánto y cómo se repartía por escrito”.

Tandil.jpg Kicillof y Costa ayer en Chascomús al anunciar el Fondo al que Tandil no tendrá acceso.

En concreto, al tomar la decisión de correrse del sistema de fases, Lunghi tomó responsabilidad directa en lo que fue la salida de Tandil del fondo para el cual se anotaron 10.100 establecimientos bonaerenses y para el que el propio intendente había trabajado en la concientización de su población para que se inscribieran en el Catálogo de Turismo y Cultura con el fin de lograr, a mayor cantidad de prestadores, más ingresos para la distribución local.

Frente a esta situación, el comité provincial de la UCR, espacio al que pertenece Lunghi, emitió un comunicado asegurando que “este accionar muestra la peor cara de la conducción del estado provincial”, señala un documento emitido por el organismo partidario a nivel provincial. Y agregaron, “solicitaremos a nuestros legisladores que garanticen el respeto a las instituciones democráticamente elegidas en cada nivel del estado y la equidad en la utilización de los recursos públicos”.

Tras conocerse hace dos semanas la decisión de Tandil de salirse del sistema de fases de ASPO y avanzar en su propio dinámica de restricciones, el gobierno de la Provincia fue terminante con esa medida. En el marco del parte epidemiológico bonaerense semanal, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, calificó, hace ya dos semanas, de “separatista” al intendente. Y en esa línea, advirtió “que sepa el intendente que va a estar desobedeciendo a un DNU, lo cual es grave desde el punto de vista legal”.

En diálogo con Ámbito, el concejal y excandidato a intendente local, Rogelio Iparraguirre (Frente de Todos), asegura que “se montó una discusión innecesaria, que nos la podíamos haber ahorrado, pero que por una decisión inconsulta e irresponsable del intendente deja a un montón de vecinos sin una ayuda inmediata”.

La situación es grave. O más bien crítica, según explican fuentes locales del sector hotelero. “Somos enfermos terminales que ya no pueden ni usar un respirador”. Los números son claros. El sector hotelero facturó en todo agosto lo mismo que en un solo día del mismo mes de otro año. Claro. Sin pandemia.

Los números se desprenden de un estudio interno que llegó a manos del intendente con las tarifas de marzo en baja. Con un precio de 1500 pesos la base doble en un hotel de una estrella y de 3800 en uno de cuatro. Con una idea de trabajo del 50 por ciento de ocupación. En su conjunto, la recaudación sumó en todo agosto lo mismo que en un día.

La preocupación del momento pasa por un pedido puntual: no pagar las deudas de cuando estuvieron cerrados. “Se nos sacaron las tasas municipales recién el mes pasado. Pero con eso no alcanza. Quedamos presos de una discusión política y no podemos dejar que estos ingresos también se nos escurra

En la actualidad, los hoteles solo operan con trabajadores esenciales y residentes. De las 285 cargas que presentaron en el Catálogo TyC, 219 provenían del área de turismo. Además de los hoteleros, está la Asociación de Cabañas de Tandil. En diálogo con este medio, su titular, Fernanda Díaz, sostiene que “vivimos un presente muy oscuro. Nos enteramos por los medios que quedamos atrapados en una situación política. Y eso es algo indeseable porque nuestra única política es la de ofrecer servicios. Tandil tiene atributos en calidad y nosotros necesitamos trabajar. Entendemos la situación de la pandemia y trabajamos entre todos los sectores para poder tener nuestro propio protocolo de cara al verano”. Y agrega que “sin temporada no podemos proyectar ninguna apertura”.

Y explica, como referencia, que en julio solo se llegó a recaudar un 10 por ciento por ocupación. “Tenemos al personal suspendido con 25 por ciento menos de sus ingresos. Son 350 familias en lo que refiere a nuestro sector, pero el turismo es transversal en la economía de la Ciudad. Estamos hablando de un número mucho mayor. Lo que necesitamos es que se mire la actividad y que podamos vender disfrute y placer. Más en este momento”.

En relación a la pérdida del ingreso del fondo, Díaz sostiene que “a Tandil le iban a llegar 2 millones de pesos. Si lo repartían entre todos hubiesen sido 10 mil pesos, una lata de pintura de 20 litros. Por más que parezca poco, para nosotros todo es mucho en este momento”.

Tandil2.jpg Desde el sector de cabañas aseguran vivir "un presente muy oscuro"

Vale aclarar que el destino de los fondos girados por la Provincia es decisión de los intendentes. Y que el reparto no se realiza de manera equitativa sino por demanda. De ahí el interés de Lunghi en que sean la mayor cantidad posibles de inscriptos.

Pese a que la ciudad se quedó afuera de este plan, el gobierno provincial ya dejó en claro que deberá a sentarse a ver de qué manera podrá salir a auxiliar al distrito.

La cultura fue la otra gran perjudicada por la postura del intendente. Frente a la noticia que se dio a conocer ayer por la quita del Fondo al Turismo y la Cultura, los artistas le solicitaron a la gobernación local que reconozcan la vulnerabilidad del sector “sin más dilaciones” y declaren la Emergencia Cultural en Tandil.

Consideraron que se trata de “graves consecuencias de la imprudente decisión del semáforo del Intendente Miguel Lunghi”, y aseguraron que la negación del beneficio provincial corresponde a la “pésima” determinación del Ejecutivo, que “estremeció” a todos los trabajadores de la cultura.