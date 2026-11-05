Murió Elsa Pavón, la primera abuela que recuperó a una nieta apropiada por la dictadura + Agregar ámbito en









La cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y referente de la Asociación Anahí falleció en La Plata a los 90 años. Su caso marcó la primera restitución judicial de una niña apropiada y el primero resuelto con el Índice de Abuelidad.

Elsa Pavón, la primera abuela que recuperó a una nieta apropiada.

Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y la primera abuela en recuperar a su nieta secuestrada durante la última dictadura cívico-militar, murió en la madrugada de este jueves en La Plata, a los 90 años. La noticia fue confirmada por su amiga y compañera en la Asociación Anahí, Leticia Finocchi.

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Pavón era madre de Mónica Grinspon, secuestrada el 18 de mayo de 1978 junto a su pareja, Claudio Logares, y a la hija de ambos, Paula, que entonces tenía apenas 23 meses. El operativo se dio en el marco del Plan Cóndor. Mónica y Claudio continúan desaparecidos.

En 1984, ya con el regreso de la democracia, Elsa logró recuperar a su nieta, Paula Eva Logares, en lo que fue la primera restitución judicial de una niña apropiada a su familia biológica. Seis años habían pasado desde el secuestro.

Su historia tuvo además un peso decisivo en la búsqueda de los nietos: fue el primer caso resuelto mediante el Índice de Abuelidad, una herramienta impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo que luego permitió probar el parentesco genético de cientos de personas aun sin la presencia de sus padres.

¡Hasta la memoria siempre Elsa Pavón! Con enorme dolor despedimos a una luchadora incansable, compañera de Chicha Mariani en la Asociación Clara Anahí, parte de Abuelas de Plaza de Mayo que se reencontró con su nieta Paula Logares, cuya identidad fue restituida en 1984. pic.twitter.com/4jaKxezpFK — H.I.J.O.S. La Plata (@HIJOSLP) November 5, 2026 Junto a su compañera Chicha Mariani, Pavón participó primero de la fundación de Abuelas y después de la creación de la Asociación Anahí, el organismo que sostiene hasta hoy la búsqueda de Clara Anahí y gestiona el espacio de memoria Casa Mariani Teruggi, en La Plata. Psicóloga social de formación, también integró la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La asociación la despidió con un mensaje cargado de afecto, en el que la recordó como su “lúcida y sabia presidenta”. “Hasta hace pocas semanas Elsa seguía recorriendo aulas y bibliotecas para seguir construyendo un Nunca Más con los más jóvenes”, señalaron, y cerraron: “Con sus locros, su amor y sus lecturas agudas, fue y es sostén entre generaciones. Te amamos”. Lamentamos mucho informar el fallecimiento de Elsa Pavón, integrante de ABUELAS.

Elsa es abuela de nuestra compañera Paula Logares, primer nieta recuperada y militante y dirigente de nuestra organización.

Un abrazo enorme a Paula y abrazo al cielo a Elsa, ejemplo de lucha y de… pic.twitter.com/i2nxlH2zhT — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) November 5, 2026 Las condolencias también llegaron desde el mundo sindical. Sergio Palazzo lamentó la noticia en sus redes, recordó que Paula Logares es militante y dirigente de su organización y le envió “un abrazo enorme”. A Elsa la definió como un “ejemplo de lucha y de amor”.