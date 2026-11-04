Crisis de cobertura médica: los afiliados a obras sociales y prepagas caen a su nivel más bajo desde 2016 Por Erika Cabrera + Agregar ámbito en









La cantidad de personas con cobertura cayó a la par de que las prepagas subieron cerca de 500% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026. Más de 1,2 millones de personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

Más de 1,2 millones de personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público. Depositphotos

En medio de la caída de los salarios y del empleo privado, los asociados a obras sociales y prepagas cayeron en casi 970.000 entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026. Se trata del menor nivel de asociados desde el inicio de la serie en 2016. Más de 1,2 millones de personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El 64,3% de la población tiene un prestador privado, mientras que el 35,5% depende exclusivamente del sistema público. A medida que se destruye el empleo privado, la cantidad de asociados al sistema de prepagas y obras sociales cae.

Extrapolado al total de la población, esto implica que 969.340 asociados a obras sociales o prepagas quedaron fuera de cobertura, mientras que unas 1.048.770 personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud en el último año.

En el período analizado, se perdieron más de 132.323 empleos privados registrados (-2,1%), además de otros 29.533 públicos (-0,9%). Si se toma el período desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se destruyeron 253.049 puestos de trabajo privados (-4%) y otros 87.313 estatales (-2,5%). De allí que no solo el trabajador quede fuera de la cobertura de la obra social, sino que la pérdida también alcance al grupo familiar.

Asimismo, con la desregulación de los precios, los aranceles de las prepagas se dispararon. Las prestaciones subieron cerca de 499,7%, mientras que la inflación acumulada fue del 344% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026. El resultado es una reducción del universo de personas que cuenta con algún tipo de cobertura privada.

Más de 1,2 millones de personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público Para tener un parámetro, 1.266.863 personas pasaron a depender exclusivamente del sector público entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, según datos del Instituto Argentina Grande (IAG). Además, las obras sociales nacionales perdieron 1.159.205 beneficiarios desde 2023 hasta septiembre de 2026. Los datos surgen de la Superintendencia de Servicios de Salud y muestran que, en sectores clave como Comercio, la cantidad de beneficiarios cayó un 23,7% (OSECAC); en estatales, un 26% (OSPCN); en Construcción, un 27,4% (OSPeCon); e incluso en Petróleo, un 6,2% (OSPe), pese a que este último es uno de los sectores ganadores de la economía. A contramano, OSDEPYM tuvo un crecimiento del 199,6%, hasta alcanzar cerca de 600.000 asociados, gracias a la cantidad de nuevos monotributistas. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el monotributo registró un aumento de 177.100 inscriptos (+8,7%).