Cambiemos traba ley impositiva para morigerar aumentos al campo

“Si afecta a nuestros votantes, no la vamos a acompañar”. Las palabras pertenecen a un senador de gran llegada a María Eugenia Vidal quien, previo a ingresar al recinto para debatir el proyecto de Ley Impositiva, dejó en claro su posición. La postura es contundente. Desde la oposición pretenden morigerar ciertos aumentos. “No se trata de poner o no trabas, sino de no defender el voto del 40 por ciento de la Provincia. No se puede pretender la aprobación exprés de un proyecto de estas características”, agrega.