Intendentes buscan que Ciudad no imponga agenda para AMBA posflexibilización

Ante la premura de algunos dirigentes opositores por adelantar esa discusión a futuro, en la que se evaluará el plan de prevención del gobierno nacional ante el marco de la pandemia, los intendentes del Frente de Todos ganan los medios para reafirmar la importancia de la situación sanitaria por encima de cualquier otra visión que busque, a su criterio, imponer la oposición.

Está claro que el esquema económico actual es malo para todos por igual. Y ninguno le escapa al perjuicio de cómo los diversos contextos individuales podrían impactar directamente en las próximas elecciones de medio término. Pero más allá de las quejas locales de aquellos que buscan flexibilizar la cuarentena, el PJ avanza en bloque en una postura clara: no permitir que CABA se escinda del AMBA en las decisiones relacionadas a la pandemia.

Con una fuerte crecida de casos en el Conurbano, los intendentes siguen responsabilizando, al día de hoy, al Jefe de Gobierno porteño por “una apertura que nos perjudicó a todos. Tenemos un flujo de gente que va y que viene y en los últimos días vimos los resultados de lo que significó la flexibilización en la Ciudad. Yo le tengo que estar diciendo al vecino que tiene una tienda de golosinas que no puede abrir cuando del otro lado ya quieren sacar a la gente a correr de nuevo”, sostiene un intendente del oeste. Y sentencia: “Ya todos conocemos la foto del día después: reapertura exprés y una maratón sin reglas”.

De todos modos, las variables mandan más que los números. Y en esta semana, tras la reunión de esta mañana entre el gobernador Axel Kicillof y Rodríguez Larreta, los intendentes profundizarán la rosca interna para saber de qué manera se actuará en consecuencia. En ese sentido, durante su visita a Vicente López, donde entregó respiradores, el mandatario provincial volvió a exponer la importancia de los alcaldes y sostuvo que “vamos a estar charlando con los intendentes para tomar una decisión. Lo que muestra el mundo es algo así como un ‘stop and go’, ir y venir, empezar y volver para atrás, de acuerdo a cómo van los contagios. Es algo que pasó en Israel, que ha tenido que ir a un aislamiento muy fuerte”.

El “stop and go” al que hace referencia Kicillof no convence a todos por igual. Hay municipios que se sienten perjudicados y quedan inmersos en un cuadro general que no los representa. La decisión sin decreto del intendente interino de Ezeiza, Gastón Granados, es un ejemplo. De acuerdo a lo que había manifestado hace días, los comercios de proximidad no esenciales volvieron a abrir hoy sus puertas con los protocolos del caso pero sin respetar la Fase 1 dictada por la Provincia. ¿La excusa? Es el municipio con menos casos del Conurbano.

Ante esta situación general, Kicillof sabe que cuenta con el apoyo de los intendentes del Frente de Todos para que la decisión de encontrar una vuelta conjunta con la Ciudad en la flexibilización de la cuarentena. Hasta entonces, habrá que de qué manera avanza el cuadro de situación sanitaria y las variables del caso.