El Norte Grande se reunió en Jujuy: lupa en acuerdo Mercosur-Unión Europea y preocupación por la industria

Vicegobernadores y representantes de las 10 provincias del bloque delinearon la agenda del año. También se reunieron con el mandatario jujeño, Carlos Sadir. La próxima cumbre será en Tucumán.

Vicegobernadores del Norte Grande se reunieron esta semana en Jujuy con el objetivo de coordinar la agenda de trabajo del año y de delinear una hoja de ruta común de acuerdo a la actualidad y a las necesidades de la región. Preocupación por el sector industrial y monitoreo del acuerdo Mercosur-Unión Europea, entre los principales puntos.

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Las jornadas contaron con la participación de los vicegobernadores Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Alberto Bernis (Jujuy), Antonio Marocco (Salta), Teresita Madera (La Rioja – vía Zoom) y Rubén Dusso (Catamarca), junto a las autoridades legislativas Carmen Delgado (Chaco) y Ernesto Toscano (Tucumán). Todos ellos forman parte de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande.

A la vez, los dirigentes también mantuvieron un encuentro con el gobernador jujeño, Carlos Sadir , quien ponderó el "espacio de diálogo e intercambio sobre los desafíos y oportunidades de nuestra región, con una agenda enfocada en el desarrollo, la producción y la integración del Norte argentino".

Entre los puntos destacados, los funcionarios acordaron analizar, en el próximo encuentro, la iniciativa para crear una Comisión Especial de Seguimiento y Monitoreo del Acuerdo de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (Ley 27.800) en el Senado.

La propuesta, impulsada por el senador nacional Gerardo Zamora , busca "garantizar una coordinación federal que proteja los intereses regionales, lo que fue recibido con satisfacción por la Mesa Ejecutiva".

Por otra parte, invitarán formalmente a los representantes de la Unión Industrial del Norte Grande al próximo plenario para que el sector exponga las dificultades que atraviesa y coordinar acciones legislativas de apoyo "ante la compleja coyuntura económica".

Sadir Norte grande El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, junto a vicegobernadores del Norte Grande.

El próximo encuentro del bloque se realizará los días 13 y 14 de abril en San Miguel de Tucumán. En tanto, en mayo, se realizará una reunión de la Junta Ejecutiva en Salta y el segundo plenario, en Santiago del Estero. En julio será la sesión de conjunta de la Junta y Plenario, en La Rioja.

“Hoy más que nunca, ante tiempos complicados, debemos fortalecer este federalismo. En este Norte Grande, todo nos une y nada nos separa; esa es nuestra gran verdad”, afirmó en el encuentro el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder.

Asimismo, el mandatario transmitió el saludo del gobernador, Elías Miguel Suárez, reafirmando el respaldo total de la provincia a este espacio de integración.

A través de misivas participaron los vicegobernadores de Formosa, Eber Solís; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, ingeniero Sebastián Macias, quienes ratificaron su acompañamiento y decisiones que tome la Junta Ejecutiva.