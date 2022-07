Senado reactiva y define puestos en Justicia; Diputados posterga sin votos por BAPRO

El tercer lugar está en disputa entre un representante del radicalismo, podría ser Érica Revilla y Ariel Martínez Bordaisco, y Gabriela Demaría, que responde al vicejefe de Gabinete, Juan Pablo De Jesús.

Otro de los puntos a tratar será lo relacionado a la Bicameral de Emergencias. En la oposición hay quejas porque aseguran que el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, no bajó a dar el seguimiento debido como sí hizo en su momento su antecesor Carlos Bianco.

“Todavía no tenemos mucha información porque el Frente de Todos no define quién los va a representar. Andan con pocas ganas de que se siga conformado esta bicameral que para nosotros es imprescindible. Seguro es duro lo que tienen para informar pero nosotros necesitamos manejar esa información ”, le dijeron a Ámbito desde Juntos. En el oficialismo tampoco tenían mayor certidumbre.

Finalmente también se resolverá en favor del radicalismo la vicepresidencia segunda del Senado. El puesto volverá a ser tomado por Alejandro Cellillo, tras la renuncia del senador de Peronismo Republicano, Joaquín De la Torre. Desde Juntos decidieron no darle ese espacio a su reemplazante natural, Claudia Rucci y ofrecerla la 6ta vicepresidencia.

BAPRO y después

Como ya había adelantado este diario la semana pasada, la Cámara alta decidió postergar la sesión de mañana y pasarla al jueves 14 de julio. El oficialismo todavía no consiguió el voto necesario para la aprobación de la derogación de la ley de reforma jubilatoria impulsada por la exgobernadora María Eugenia Vidal.

La oposición está firme. La bajada de la diputada nacional fue clara. Más tras el comunicado que dieron a conocer la semana pasada con apoyo de senadores y diputados del Congreso y la Legislatura.

El Frente de Todos dice contar con los votos necesarios al sumarse como propios los de la izquierda. Sin embargo, todavía no hay seguridad. “Hay un diputado que no podía estar si se hacía el jueves”, le dicen desde el interior a Ámbito. No es un dato menor, incluso contando a los diputados de la izquierda, el FdT alcanza los 46 votos gracias al apoyo de otros dos monobloques. Misma cantidad para Juntos. Por lo que quien definiría sería el titular de la cámara Federico Otermín. Claro, de faltar un integrante del recinto, el oficialismo dejaría de tener la ventaja.