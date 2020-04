Mendoza pide rebaja en surtidores en plena tensión por "barril criollo"

El reclamo lo expresó el ministro de Economía y Energía mendocino, Enrique Vaquié, en un contexto en que los distritos petroleros buscan un precio sostén para la actividad por encima de los alicaídos valores internacionales. Las provincias piden un barril a u$s54 para no ver afectados los ingresos por las regalías, al igual que las empresas que sólo producen, las que con los u$s32 del barril de Brent actuales no alcanzan a cubrir los costos de extracción y podrían comprometer inversiones en marcha y futuras. Sin embargo, las compañías refinadoras y las que están integradas (producen y refinan) piden que no suban los precios del barril. La pelota queda entonces en manos del Gobierno nacional.