El rincón de Mendoza que deja maravillados a todos los turistas y con ganas de volver + Seguir en









Este sitio ubicado en la provincia mendocina, consigue impactar de lleno en el turismo que se aventura a conocerlo.

La provincia cuenta con un sitio cuyo entorno natural maravilla al turismo. VíaPaís

La provincia de Mendoza se mantiene como uno de los destinos más buscados del país durante todo el año. Entre su inmensa oferta de atracciones, el turismo que recorre la zona siempre encuentra rincones ocultos en la montaña que sorprenden por completo a todas las personas que los visitan.

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Este atractivo de la precordillera se convirtió en una parada muy elegida por el impacto visual de su paisaje y la tranquilidad de su entorno. Al estar alejado de los grandes centros, funciona como un espacio ideal para pasar el día entero al aire libre. Detrás de este punto natural poco conocido, existen características llamativas que explican por qué tantas personas deciden recorrerlo.

Cascada del Angel Viajando Este lugar impacta por su bello entorno natural. Viajando Dónde se ubica la Cascada del ángel La Cascada del ángel se encuentra en el departamento de Luján de Cuyo, en la zona conocida como Potrerillos, dentro de la provincia de Mendoza. Este salto de agua está situado a unos 60 kilómetros de la capital provincial, en el medio de un paisaje de montaña propio de la precordillera de los Andes.

Su ubicación la posiciona a un costado de la ruta principal que conecta la zona, a muy pocos kilómetros de la villa cabecera y del dique Potrerillos. Todo este territorio se caracteriza por tener grandes paredes de roca y vegetación baja, formando un pasillo natural por donde corre el agua de deshielo.

Embed - Cascada del Angel | Mendoza Argentina Qué se puede hacer en la Cascada del ángel La actividad principal en este lugar es el senderismo. Se trata de una caminata corta de baja dificultad que avanza por el costado de un pequeño arroyo hasta llegar al salto de agua, que tiene una caída de casi diez metros de altura. Durante este recorrido de tierra y piedras, muchas personas aprovechan para sacar fotos y descansar bajo la sombra de los paredones de roca.

En este entorno de montaña se puede ver la flora típica de la zona, conformada por arbustos bajos y secos como la jarilla. En cuanto a los animales, es común observar el vuelo de aves como caranchos, chimangos y águilas mora, y en ocasiones se pueden cruzar zorros grises buscando agua cerca del arroyo. Este punto natural no cuenta con ningún tipo de servicio, baños públicos ni locales comerciales. No hay restaurantes, paradores ni puestos de comida cerca del sendero, por lo que todas las personas que van a pasar el día llevan sus propias botellas de agua y alimentos, ya que se puede aprovechar el imponente entorno para hacer un picnic al aire libre. Embed - La Cascada del Ángel Mendoza Argentina Cómo ir hasta la Cascada del ángel Para llegar desde la ciudad de Mendoza, el viaje principal se hace manejando por la Ruta Nacional 7 en dirección hacia la cordillera y la frontera con Chile. El camino pasa por la zona de Cacheuta y, luego de cruzar el túnel que conecta con Potrerillos, hay que prestar atención a la mano derecha del camino. El inicio del sendero se encuentra justo sobre la banquina de la misma Ruta Nacional 7. Todo este trayecto desde la capital provincial es de asfalto y se encuentra en muy buenas condiciones, por lo que se puede llegar fácilmente con cualquier tipo de auto, sin necesidad de usar camionetas altas ni vehículos de tracción integral.

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