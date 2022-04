Golpe al bolsillo: Montenegro sube un 300% el colectivo desde su asunción y los taxistas piden $240 la bajada de bandera

Pese al rechazo que manifestaron los bloques opositores del Frente de Todos y Crear Juntos, semanas atrás se aprobó por mayoría la iniciativa impulsada por el bloque de Acción Marplatense que ahora surtirá efecto en 10 días. El vecinalismo, que responde al exjefe comunal Gustavo Pulti, acordó con el oficialismo darle la cantidad de votos necesarios siempre y cuando el brazo ejecutor sea el propio jefe comunal.

De esta manera, Montenegro recibió la facultad y llevó a cabo una suba que golpea de lleno en el corazón de los trabajadores marplatenses. Claro, como era de esperar, desde el gobierno municipal dejaron en claro que la medida debió tomarse por cuestiones ajenas a ellos. “El reducido aumento de las compensaciones nacionales y provinciales en el período analizado pese a las permanentes gestiones llevadas a cabo el Municipio tiene como resultado un significativo traslado de costos a la tarifa que debe abonar el usuario e implica un importante impacto adicional al derivado del proceso inflacionario sobre ésta”.

El golpe va a hacia arriba. El montenegrismo no quiere pagar el costo político de una fuerte suba que, ahora, podría verse más agravada en contexto en caso de que se cumpla con el pedido de una parte de los taxistas locales quienes piden llevar la bajada de bandera de los 150 pesos actuales a 240 y que la ficha pase se eleve de 10 a 16 pesos.

Desde un sector habían anticipado que buscarían que la bajada de bandera pasara a costar el valor de tres boletos planos de colectivo. El pedido no es general. La Sociedad de Conductores de Taxis de Mar del Plata cruzó a los dirigentes del Sindicato Marplatense de Peones de Taxi (Simpetax) por el pedido de ajuste tarifario que anticiparon al considerar que hoy la "prioridad" del sector debe estar puesta en solucionar las falencias que todavía acusa el servicio en el horario nocturno tras la pandemia.

Cabe recordar que los taxistas estuvieron dos semanas de paro nocturno mantienen por la falta de respuestas del municipio, a cargo de Guillermo Montenegro, quien busca imponer el uso obligatorio del GPS y turnos rotativos en el sector.

“Yo no me hago el tonto con los problemas, esto me lo plantean los vecinos y me tengo que hacer cargo”, sostuvo en declaraciones a locales, en referencia al problema que se registra en la ciudad con el faltante de taxis, principalmente durante la noche. “Mi preocupación no es Uber, sino resolver el problema de los vecinos y hoy este es uno”, agregó. Pese a las diferencias con los choferes, el jefe comunal busca poner en funcionamiento las aplicaciones de transporte.