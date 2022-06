BAPRO: FdT apuesta a que la UCR se abstenga para poder reformar régimen jubilatorio

Con mayoría en la comisión, el Frente de Todos alcanzará el tercer paso de los cuatro que se necesitan para poder llevar el proyecto al recinto. Tras dar con las manos necesarias en Legislación, manejada por el diputado del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, la iniciativa pasará a Presupuesto, donde será tratada el martes que viene.

Según pudo averiguar este medio, la intención del FdT es que pueda ser tratado el próximo jueves 30 de junio. Para esa fecha, el oficialismo confía en poder repetir lo que pasó en la comisión de Previsión cuando las diputadas Melisa Greco y Vanesa Zúccari se abstuvieron de votar y de esa manera la iniciativa pudo seguir su curso por las comisiones.

Ahora el FdT apuesta que esto pueda reiterarse ya que, de esa manera, alcanzaría la mayoría simple que se necesita para poder darle al gobernador Axel Kicillof una alegría más que necesaria al tratarse de una promesa de campaña realizada al titular de La Bancaria y uno de los sindicalistas más cercanos al gobierno, el diputado nacional, Sergio Palazzo.

La semana pasada, el gremialista se reunió con Kicillof. No fue una visita más. Tras algunas idas y vueltas en el recinto, Palazzo fue a poner presencia y a llevarse, de parte del mandatario provincial, la promesa de que la iniciativa avanzará. "El gobernador ratificó su compromiso y el de todo el bloque del FdT de votar favorablemente la restitución de derechos a los y las jubiladas y jubilados y activos", aseveró Palazzo.

Pero no todo está cerrado. “Se introdujeron cambios que no acompañamos ”, le dice a este medio un diputado radical. La respuesta tiene que ver con que, en la comisión de Asuntos Constitucionales, la UCR volvió rechazó su tratamiento y no siguió la línea de abstención que había tomado en Previsión.

Le legisladora del FdT, Susana González, contemplaba que se estableciera el 82% móvil del mejor sueldo de los últimos cinco años. Sin embargo, en Asuntos Constitucionales, se revirtió esta modificación, y se volvió a un 82% móvil del promedio de sueldos de los últimos 10 años. Por lo tanto, desde Juntos argumentaron que sus diputados en esta comisión desconocían el nuevo texto, y que no se les otorgó la posibilidad de poder analizarlo y discutirlo con sus asesores.

Cabe recordar que el debate por la reforma ya había logrado dar pasos claros rumbo a la aprobación como parte de un acuerdo que habían sellado el entonces interlocutor del PRO con el ejecutivo provincial, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Sin embargo, la exgobernadora llamó a los suyos a no acompañar y el acuerdo se cayó.